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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ланс
ПСЖ - Ланс: обзор матча 16 декабря 2009
ПСЖ
16.12.2009, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
70'
К. Макелеле
74'
Т. Маулида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Ланс
Желтая карточка
С. Сессеньон
Желтая карточка
М. Сахо
Замена
К. Монне-Паке
️️️️
К. Акале
Замена
Л. Жюли
️️️️
Ж. Клеман
Замена
️️️️
К. Жалле
Замена
Эдуардо
️️️️
Т. Маулида
Замена
К. Шантом
️️️️
М. Эрдинг
ГОЛ! 1:1!
Т. Маулида
ГОЛ! 1:0!
К. Макелеле
Желтая карточка
Н. Ковачевич
Желтая карточка
Э. Шелье
Желтая карточка
К. Макелеле
Желтая карточка
М. Эрдинг
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
30
Апула Эдель
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
6
Зумана Камара
ЦЗ
22
Сильвен Арман
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ПЗ
2
Сеара
ПЗ
0
Клод Макелеле
ЦП
11
Жереми Клеман
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
88
Пеги Луйиндула
ЦФ
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Ланс
5
Аладьин Яхья
ВР
1
Ведран Рунье
ВР
2
Марко Рамос
ЛЗ
24
Эрик Шелье
ЦЗ
26
Йохан Демон
ПЗ
18
Себастьян Руде
ЦП
21
Адиль Армаш
ЦП
5
Ненад Ковачевич
ЦП
28
Канга Акале
ПП
12
Абдулразак Букари
ЦФ
8
Туафилу Маулида
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
ПСЖ
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
8
Клеман Шантом
ЦП
0
Людовик Жюли
ПП
Ланс
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
0
Деян Милованович
ЦП
27
Самба Соу
ЦП
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
11
Эдуардо
ЦФ
17
Иссам Джемаа
ЦФ
3-2-3-2
30
Эдель
12
Сахо
6
Камара
22
Арман
13
Жалле
2
Сеара
0
Макелеле
11
Клеман
29
Сессеньон
9
Эрдинг
88
Луйиндула
3-4-2
5
Яхья
26
Демон
24
Шелье
2
Рамос
28
Акале
21
Армаш
5
Ковачевич
18
Руде
8
Маулида
12
Букари
9
Эрдинг
8
Шантом
8
Шантом
9
Эрдинг
11
Клеман
0
Жюли
0
Жюли
11
Клеман
28
Акале
22
Монне-Паке
22
Монне-Паке
28
Акале
8
Маулида
11
Эдуардо
11
Эдуардо
8
Маулида
Остались в запасе
ПСЖ
Ланс
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Остались в запасе
16
Вилли Гронден
ВР
13
Самми Траоре
ЦЗ
13
Юнус Санкаре
ЦП
Остались в запасе
0
Деян Милованович
ЦП
16
Хамди Касрауи
ВР
19
Ромен Сартр
ЦЗ
27
Самба Соу
ЦП
17
Иссам Джемаа
ЦФ
Главный тренер
Антуан Комбуарэ
Главный тренер
Жан-Ги Уоллемм
Статистика матча ПСЖ - Ланс
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
- : -
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
3 : 0
21.10.2026
Ланс
Информация о матче
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