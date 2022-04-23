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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Ланс
ПСЖ - Ланс: обзор матча 23 апреля 2022
ПСЖ
23.04.2022, суббота, 22:00
Франция. Лига 1, 34 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
68'
Л. Месси
88'
К. Жан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПСЖ - Ланс
Желтая карточка
Неймар
90'
88'
ГОЛ! 1:1!
К. Жан
Пас отдал
Д. Машадо
82'
Замена
У. Саид
️️️️
Ф. Сотока
82'
Замена
К. Жан
️️️️
П. Франковски
Замена
Д. Перейра
️️️️
И. Гуйе
81'
Желтая карточка
Маркиньос
78'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
А. Хакими
76'
Желтая карточка
М. Верратти
73'
73'
Замена
Д. Машадо
️️️️
Ж. Клосс
73'
Замена
И. Ганаго
️️️️
Д. Кошта
ГОЛ! 1:0!
Л. Месси
Пас отдал
Неймар
68'
61'
Замена
М. Айдара
️️️️
А. Калимуэндо
57'
Вторая желтая
К. Дансо
Желтая карточка
С. Рамос
54'
9'
Желтая карточка
К. Дансо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
25
Нуну Мендеш
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
4
Кевин Дансо
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
3
Кристофер Ву
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
10
Давид Кошта
ПЗ
19
Пшемыслав Франковски
ЛВ
28
Шейк Дукур
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
7
Флориан Сотока
ЦФ
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
18
Ибраима Бальде
ЦФ
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
2
Данилу Перейра
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
20
Дейвер Машадо
ЛЗ
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
18
Брайан Перейра
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
22
Уэсли Саид
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Навас
5
Маркиньос
93
Рамос
3
Кимпембе
25
Мендеш
5
Гуйе
2
Хакими
6
Верратти
10
Неймар
10
Месси
10
Мбаппе
3-3-1-1-3
16
Лека
4
Дансо
24
Гради
3
Ву
10
Кошта
28
Дукур
92
Клосс
42
Фофана
19
Франковски
18
Бальде
15
Калимуэндо
7
Сотока
5
Гуйе
2
Перейра
2
Перейра
5
Гуйе
2
Хакими
11
Ди Мария
11
Ди Мария
2
Хакими
15
Калимуэндо
21
Айдара
21
Айдара
15
Калимуэндо
92
Клосс
20
Машадо
20
Машадо
92
Клосс
10
Кошта
37
Ганаго
37
Ганаго
10
Кошта
19
Франковски
10
Жан
10
Жан
19
Франковски
7
Сотока
22
Саид
22
Саид
7
Сотока
Остались в запасе
ПСЖ
Ланс
7
Хави Симонс
ПВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
18
Брайан Перейра
АП
Остались в запасе
7
Хави Симонс
ПВ
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Андер Эррера
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
18
Брайан Перейра
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча ПСЖ - Ланс
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ланс
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Информация о матче
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