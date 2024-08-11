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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Гомель
Неман - Гомель: обзор матча 11 августа 2024
Неман
11.08.2024, воскресенье, 19:30
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Гомель
84'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Гомель
88'
Желтая карточка
С. Матвейчик
86'
Замена
К. Шевченко
️️️️
А. Антилевский
ГОЛ! 1:0!
П. Савицкий
Пас отдал
С. Карпович
84'
Замена
И. Садовничий
️️️️
А. Лаврик
76'
Замена
А. Якимов
️️️️
О. Евдокимов
76'
70'
Вторая желтая
А. Рылач
67'
Замена
К. Ермакович
️️️️
А. Потапенко
60'
Желтая карточка
А. Рылач
Замена
Г. Алыкулов
️️️️
И. Кухарчик
46'
Замена
Е. Зубович
️️️️
И. Костров
46'
Желтая карточка
Е. Пархоменко
45'
+2
40'
Замена
А. Антилевский
️️️️
И. Грищенко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
8
Игорь Костров
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
44
Станислав Клещук
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
15
Владислав Яцкевич
ПЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
42
Фаваз Абдуллахи
ЦП
2
Андрей Рылач
ПВ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
9
Илья Грищенко
ЦФ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Гомель
21
Александр Нечаев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
11
Алексей Антилевский
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
4-1-4-1
1
Белов
8
Пантя
55
Лаврик
22
Пархоменко
33
Карпович
47
Козлов
8
Костров
15
Евдокимов
88
Савицкий
8
Кухарчик
80
Гвет
4-1-3-2
44
Клещук
15
Яцкевич
3
Матвейчик
30
Трояков
4
Ращеня
42
Абдуллахи
2
Рылач
37
Давискиба
17
Потапенко
9
Грищенко
11
Эффаге
55
Лаврик
20
Садовничий
20
Садовничий
55
Лаврик
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
8
Кухарчик
11
Алыкулов
11
Алыкулов
8
Кухарчик
8
Костров
17
Зубович
17
Зубович
8
Костров
Антилевский
22
Шевченко
22
Шевченко
Антилевский
9
Грищенко
11
Антилевский
11
Антилевский
9
Грищенко
17
Потапенко
8
Ермакович
8
Ермакович
17
Потапенко
Остались в запасе
Неман
Гомель
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
Главный тренер
Андрей Горовцов
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
90
Владислав Космынин
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
16
Игорь Заяц
ЦЗ
27
Максим Дроздов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Андрей Горовцов
Статистика матча Неман - Гомель
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
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