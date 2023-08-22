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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Гомель
Неман - Гомель: обзор матча 22 августа 2023
Неман
22.08.2023, вторник, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 18 тур
2 : 2
Завершен
Гомель
47'
П. Савицкий
54'
С. Карпович
2'
К. Кучинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Гомель
85'
Замена
И. Кузьменок
️️️️
И. Алексиевич
79'
Желтая карточка
Д. Джон
Замена
А. Сучков
️️️️
О. Евдокимов
79'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
М. Козлов
73'
70'
Желтая карточка
Е. Трояков
66'
Желтая карточка
А. Потапенко
57'
Желтая карточка
И. Алексиевич
55'
Замена
Д. Козловский
️️️️
А. Ануфриев
ГОЛ! 2:1!
С. Карпович
Пас отдал
П. Савицкий
54'
ГОЛ! 1:1!
П. Савицкий
47'
46'
Замена
Д. Джон
️️️️
С. Матвейчик
Замена
П. Савицкий
️️️️
А. Якимов
46'
Желтая карточка
С. Карпович
39'
2'
ГОЛ! 0:1!
К. Кучинский
Пас отдал
Р. Адеола
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
23
Владислав Игнатьев
ВР
4
Илья Ращеня
ЦЗ
30
Егор Трояков
ЦЗ
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
19
Даниил Силинский
ОП
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
11
Роди Жуниор Эффаге
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Неман
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
15
Денис Козловский
ПВ
3-1-3-2-1
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
33
Карпович
47
Козлов
46
Легчилин
24
Якимов
15
Евдокимов
11
Алыкулов
10
Шукуров
17
Зубович
4-1-1-2-2
23
Игнатьев
19
Кучинский
30
Трояков
3
Матвейчик
4
Ращеня
19
Силинский
13
Алексиевич
8
Ануфриев
17
Потапенко
11
Эффаге
7
Адеола
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
24
Якимов
88
Савицкий
88
Савицкий
24
Якимов
15
Евдокимов
17
Сучков
17
Сучков
15
Евдокимов
13
Алексиевич
25
Кузьменок
25
Кузьменок
13
Алексиевич
3
Матвейчик
42
Джон
42
Джон
3
Матвейчик
8
Ануфриев
15
Козловский
15
Козловский
8
Ануфриев
Остались в запасе
Неман
Гомель
19
Алексей Дайнеко
АП
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
19
Алексей Дайнеко
АП
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ВР
22
Кирилл Шевченко
ЛЗ
2
Andrew Anomerawani
ЦЗ
4
Vladimir Dubrovsky
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Неман - Гомель
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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