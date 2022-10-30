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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Гомель
Неман - Гомель: обзор матча 30 октября 2022
Неман
30.10.2022, воскресенье, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
3 : 0
Завершен
Гомель
74'
Е. Зубович
75'
А. Шукуров
80'
Е. Зубович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Гомель
Замена
А. Анюкевич
️️️️
Е. Зубович
90'
Замена
Е. Сакута
️️️️
Р. Пасевич
86'
Замена
В. Жуковский
️️️️
А. Шукуров
84'
ГОЛ! 3:0!
Е. Зубович
Пас отдал
Ю. Павлюковец
80'
ГОЛ! 2:0!
А. Шукуров
Пас отдал
А. Якимов
75'
ГОЛ! 1:0!
Е. Зубович
74'
72'
Замена
Д. Козловский
️️️️
А. Ануфриев
Замена
Г. Кадымян
️️️️
И. Садовничий
68'
Желтая карточка
А. Легчилин
59'
Желтая карточка
Е. Зубович
55'
35'
Желтая карточка
К. Кучинский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
16
Владислав Василючек
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Ненад Адамович
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
3
Артем Сокол
ЦЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
26
Павел Седько
ЛВ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
15
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Неман
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
11
Валерий Жуковский
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Гомель
87
Олег Ковалев
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
15
Денис Козловский
ПВ
42
Джонатан Джон
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
3-4-2-1
16
Василючек
14
Жимо
20
Садовничий
50
Шалашников
32
Павлюковец
24
Якимов
8
Адамович
46
Легчилин
97
Пасевич
10
Шукуров
17
Зубович
4-2-3-1
16
Садовский
19
Кучинский
3
Сокол
55
Аффи
8
Пантя
13
Алексиевич
8
Костров
26
Седько
8
Ануфриев
17
Потапенко
15
Макась
17
Зубович
14
Анюкевич
14
Анюкевич
17
Зубович
10
Шукуров
11
Жуковский
11
Жуковский
10
Шукуров
97
Пасевич
77
Сакута
77
Сакута
97
Пасевич
20
Садовничий
92
Кадымян
92
Кадымян
20
Садовничий
8
Ануфриев
15
Козловский
15
Козловский
8
Ануфриев
Остались в запасе
Неман
Гомель
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
26
Владислав Варакса
ОП
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
7
Евгений Малашевич
ПВ
87
Олег Ковалев
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
42
Джонатан Джон
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Остались в запасе
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
26
Владислав Варакса
ОП
17
Антон Сучков
ЛВ
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
Остались в запасе
7
Евгений Малашевич
ПВ
87
Олег Ковалев
ВР
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
97
Nikita Tsarenko
ЦП
42
Джонатан Джон
ЦФ
71
Александр Наумович
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Владимир Невинский
Статистика матча Неман - Гомель
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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