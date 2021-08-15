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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Гомель
Неман - Гомель: обзор матча 15 августа 2021
Неман
15.08.2021, воскресенье, 20:30
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Гомель
22'
А. Якимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Гомель
80'
Замена
Р. Адеола
️️️️
A. Vaskov
Замена
А. Шукуров
️️️️
Г. Кантария
74'
Замена
A. Saroka
️️️️
Р. Грибовский
70'
68'
Замена
Н. Некрасов
️️️️
А. Суша
Желтая карточка
В. Жуковский
61'
56'
Замена
А. Соловей
️️️️
Д. Гомза
Замена
А. Джигеро
️️️️
М. Яблонский
46'
39'
Замена
А. Суша
️️️️
И. Заяц
ГОЛ! 1:0!
А. Якимов
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
20
Иван Садовничий
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
11
Седрик Куадио
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
12
Алексей Иванов
ЦЗ
8
Юрий Пантя
ЦЗ
27
Александр Васильев
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
27
Дмитрий Гомза
ЦФ
30
Вадим Побудей
ЦФ
0
A. Vaskov
ЦФ
9
Александр Батищев
ЦФ
56
Руслан Юденков
ЦФ
16
Игорь Заяц
ЦФ
22
Евгений Иваненко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Неман
0
E. Leshko
ЦЗ
49
Александр Джигеро
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
11
Anton Saroka
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
Гомель
7
Раймонд Адеола
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
31
Андрей Соловей
ЦФ
18
Никита Некрасов
ЦФ
3-4-4
4
Васильев
8
Кантария
20
Халимончик
46
Легчилин
11
Жуковский
24
Якимов
78
Яблонский
20
Садовничий
19
Курганский
11
Куадио
9
Грибовский
2-2-5
12
Иванов
8
Пантя
27
Васильев
8
Костров
0
22
Иваненко
16
Заяц
56
Юденков
9
Батищев
78
Яблонский
49
Джигеро
49
Джигеро
78
Яблонский
9
Грибовский
11
11
9
Грибовский
8
Кантария
10
Шукуров
10
Шукуров
8
Кантария
0
7
Адеола
7
Адеола
0
16
Заяц
4
Суша
4
Суша
16
Заяц
27
Гомза
31
Соловей
31
Соловей
27
Гомза
Суша
18
Некрасов
18
Некрасов
Суша
Остались в запасе
Неман
Гомель
0
E. Leshko
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
87
Олег Ковалев
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
0
E. Leshko
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
Остались в запасе
87
Олег Ковалев
ЦФ
27
Павел Чикида
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
11
Денис Левицкий
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Неман - Гомель
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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