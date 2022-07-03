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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Гомель - Неман
Гомель - Неман: обзор матча 03 июля 2022
Гомель
03.07.2022, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гомель - Неман
81'
Замена
М. Яблонский
️️️️
А. Шукуров
77'
Замена
С. Куадио
️️️️
П. Савицкий
74'
Желтая карточка
Н. Адамович
Замена
П. Седько
️️️️
Р. Адеола
70'
Желтая карточка
Д. Бага
60'
Замена
И. Костров
️️️️
А. Ануфриев
46'
Замена
А. Макась
️️️️
А. Потапенко
46'
Желтая карточка
А. Потапенко
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гомель
16
Денис Садовский
ВР
3
Сергей Матвейчик
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
19
Константин Кучинский
ПЗ
17
Андрей Потапенко
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ЦП
25
Дмитрий Бага
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
7
Раймонд Адеола
ЦФ
9
Гиорги Гоголашвили
ЦФ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
97
Роман Пасевич
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
8
Ненад Адамович
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Гомель
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
26
Павел Седько
ЛВ
77
Василий Совпель
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
15
Александр Макась
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Неман
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
3-2-2-3
16
Садовский
3
Матвейчик
25
Кузьменок
19
Кучинский
13
Алексиевич
25
Бага
17
Потапенко
8
Ануфриев
55
Аффи
9
Гоголашвили
7
Адеола
3-3-1-4
4
Васильев
20
Садовничий
14
Жимо
24
Якимов
32
Павлюковец
88
Савицкий
10
Шукуров
17
Зубович
8
Адамович
1
Малиевский
97
Пасевич
7
Адеола
26
Седько
26
Седько
7
Адеола
8
Ануфриев
8
Костров
8
Костров
8
Ануфриев
17
Потапенко
15
Макась
15
Макась
17
Потапенко
10
Шукуров
78
Яблонский
78
Яблонский
10
Шукуров
88
Савицкий
11
Куадио
11
Куадио
88
Савицкий
Остались в запасе
Гомель
Неман
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
5
Даниил Мирошников
ЦЗ
77
Василий Совпель
ЦП
14
Владислав Драпеза
ЦП
87
Олег Ковалев
ЦФ
22
Кирилл Шевченко
ЦФ
8
Кирилл Ермакович
ЦФ
Остались в запасе
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
11
Валерий Жуковский
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
26
Владислав Варакса
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Главный тренер
Владимир Невинский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Гомель - Неман
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Днепр
2 : 1
31.10.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Гомель
1 : 2
24.10.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
Гомель
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
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