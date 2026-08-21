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Нафтан - Неман: прогноз на матч 19 тур Беларусь. Высшая лига – 22 августа

21 августа 2026 11:11
Нафтан - Неман
22 авг. 2026, суббота 17:45 | Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Немана»
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Матч 19 тура чемпионата Беларуси между новополоцким «Нафтаном» и гродненским «Неманом» пройдет 22 августа 2026 года в Новополоцке на стадионе «Атлант». Хозяева находятся на 16-м месте с 10 очками и ведут отчаянную борьбу за выживание, гости расположились на восьмой строчке с 24 баллами. «Нафтан» забивает в семи из девяти последних матчей, но его оборона пропускает в среднем три гола за игру. «Неман» же имеет трeхматчевую победную серию в очных встречах и стабильно забивает. Кто окажется сильнее – атакующий аутсайдер, который борется за каждое очко, или более сбалансированный соперник, претендующий на место в верхней половине таблицы?

Кто победит в матче

«Нафтан» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую смелость, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Неманом». Команда забивает в семи из девяти последних встреч, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – неплохой показатель для команды из зоны вылета. В прошлом туре «Нафтан» уступил «Гомелю» со счeтом 0:6, но до этого они забивали «Днепру Могилeву» (3:3) и «Арсеналу Дзержинск» (3:0). Однако оборона хозяев действует катастрофически – в среднем 3,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. Против организованной атаки «Немана» такая защита вряд ли выдержит, даже несмотря на домашние стены.

«Неман» подходит к матчу с явным преимуществом в очных встречах и классе. Команда выиграла три последних матча у «Нафтана» и забивает в каждой из них. В атаке гости стабильны: в среднем 1,60 гола за последние пять игр, а в очных встречах они регулярно поражают ворота хозяев. При этом «Неман» пропускает в 15 последних матчах, что даeт «Нафтану» шанс на гол, но общий класс гостей выше. В последних турах «Неман» обыграл «Минск» (2:1) и «Витебск» (1:0), а в Кубке Беларуси прошeл «Арсенал Дзержинск» (3:2). Гости уверенно играют против аутсайдеров и имеют психологическое преимущество над соперником, что должно помочь им взять три очка.

Итоговый вывод: «Неман» является явным фаворитом благодаря трeхматчевой победной серии в очных встречах, стабильной атаке и более высокому турнирному положению. «Нафтан» дома может забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Неман» имеет перевес: 28 побед против 21 у «Нафтана», ещe 6 матчей завершились вничью. При этом «Неман» выиграл три последних очных встречи, в том числе разгромив «Нафтан» в апреле 2026 года со счeтом 3:1. Текущая форма «Нафтана» нестабильна, а его оборона пропускает в каждом матче, тогда как «Неман» регулярно забивает и редко проигрывает аутсайдерам. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Личные встречи
Побед - 10 (34%)
Ничьих - 3 (10%)
Побед - 16 (55%)
31
Забитых мячей
43
1.07
В среднем за матч
1.48
4:1
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
4 : 2
19.06.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Нафтан
0 : 2
22.08.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Неман
3 : 1
18.04.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Неман
1 : 0
19.10.2025
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
1 : 3
20.05.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Нафтан
0 : 0
25.09.2024
Неман
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Неман
2 : 1
16.03.2024
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Неман
4 : 1
02.12.2023
Нафтан
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
Нафтан
0 : 3
07.07.2023
Неман
Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Нафтан
3 : 2
17.09.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Неман
2 : 1
11.05.2017
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
0 : 1
27.11.2016
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Нафтан
2 : 0
02.07.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Нафтан
1 : 2
18.10.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
3 : 1
17.06.2015
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Нафтан
2 : 0
21.06.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Неман
0 : 2
11.04.2014
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
1 : 0
20.07.2013
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Нафтан
0 : 0
04.05.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
1 : 0
20.10.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Неман
3 : 0
18.08.2012
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Нафтан
2 : 1
12.05.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Неман
1 : 0
01.10.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 14 тур
Неман
4 : 2
19.06.2011
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Нафтан
1 : 2
10.04.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Нафтан
2 : 1
28.08.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 21 тур
Нафтан
4 : 1
15.08.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Неман
0 : 0
15.05.2010
Нафтан
Чемпионат Белоруссии, 23 тур
Нафтан
2 : 0
18.10.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 10 тур
Неман
2 : 0
27.05.2009
Нафтан
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
8
Андрей Стефанишин
ЦЗ
9
Вадим Яковлев
ЛВ
24
Илья Селезнев
ОП
50
Голден Мафвента
ОП
17
Владислав Кролик
ЦП
6
Кирилл Адамович
ЦП
10
Александр Савицкий
АП
97
Василий Чернявский
ПВ
11
Игнат Пранович
ПВ
30
Марлен Айманов
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Неман
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
47
Михаил Козлов
ОП
10
Руслан Лисакович
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
57
Timur Galimzyanov
ЦФ
94
A. Voskoboynikov
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
22
I. Kirko
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
33
Дану Спэтару
ПП
1-2-2-3-2
13
Харитонович
8
Стефанишин
24
Селезнев
50
Мафвента
17
Кролик
6
Адамович
9
Яковлев
10
Савицкий
11
Пранович
30
Айманов
97
Чернявский
3-2-2-2-1
16
Матысюк
14
Жимо
4
Васильев
8
Пантя
47
Козлов
10
Лисакович
15
Евдокимов
88
Савицкий
55
Гирс
9
Пушняков
18
Кравцов
9
Яковлев
88
Драбатович
88
Драбатович
9
Яковлев
6
Адамович
7
Туманов
7
Туманов
6
Адамович
10
Савицкий
57
57
10
Савицкий
30
Айманов
94
94
30
Айманов
88
Савицкий
6
Назаренко
6
Назаренко
88
Савицкий
18
Кравцов
24
Якимов
24
Якимов
18
Кравцов
15
Евдокимов
17
Сучков
17
Сучков
15
Евдокимов
Остались в запасе
Нафтан
Неман
71
Александр Наумович
ВР
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
1
Артур Малиевский
ВР
22
I. Kirko
ЦЗ
19
Алексей Дайнеко
АП
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
21
K. Kirkitskiy
ЦП
25
Matvey Susha
ЦФ
14
Ivan Chmut
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
22
I. Kirko
ЦЗ
19
Алексей Дайнеко
АП
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Главный тренер
Игорь Ковалевич

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Немана» в основное время. Трeхматчевая победная серия в очных встречах, стабильная атака и более высокий класс гостей делают их фаворитами. «Нафтан» способен забить благодаря своей атакующей игре, но его оборона слишком ненадeжна, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Немана» с коэффициентом 1.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Нафтаном» и «Неманом» состоится 22 августа 2026 года в Новополоцке на стадионе «Атлант» и начнется в 17:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Нафтан» – «Неман»: смотреть онлайн.

1.60
Победа «Немана»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига Неман Нафтан
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