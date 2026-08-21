Матч 19 тура чемпионата Беларуси между новополоцким «Нафтаном» и гродненским «Неманом» пройдет 22 августа 2026 года в Новополоцке на стадионе «Атлант». Хозяева находятся на 16-м месте с 10 очками и ведут отчаянную борьбу за выживание, гости расположились на восьмой строчке с 24 баллами. «Нафтан» забивает в семи из девяти последних матчей, но его оборона пропускает в среднем три гола за игру. «Неман» же имеет трeхматчевую победную серию в очных встречах и стабильно забивает. Кто окажется сильнее – атакующий аутсайдер, который борется за каждое очко, или более сбалансированный соперник, претендующий на место в верхней половине таблицы?

Кто победит в матче

«Нафтан» постарается использовать домашнюю поддержку и свою атакующую смелость, чтобы прервать неудачную серию в матчах с «Неманом». Команда забивает в семи из девяти последних встреч, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 2,00 гола – неплохой показатель для команды из зоны вылета. В прошлом туре «Нафтан» уступил «Гомелю» со счeтом 0:6, но до этого они забивали «Днепру Могилeву» (3:3) и «Арсеналу Дзержинск» (3:0). Однако оборона хозяев действует катастрофически – в среднем 3,00 пропущенных мяча за последние пять игр, и они пропускают в пяти из семи последних матчей. Против организованной атаки «Немана» такая защита вряд ли выдержит, даже несмотря на домашние стены.

«Неман» подходит к матчу с явным преимуществом в очных встречах и классе. Команда выиграла три последних матча у «Нафтана» и забивает в каждой из них. В атаке гости стабильны: в среднем 1,60 гола за последние пять игр, а в очных встречах они регулярно поражают ворота хозяев. При этом «Неман» пропускает в 15 последних матчах, что даeт «Нафтану» шанс на гол, но общий класс гостей выше. В последних турах «Неман» обыграл «Минск» (2:1) и «Витебск» (1:0), а в Кубке Беларуси прошeл «Арсенал Дзержинск» (3:2). Гости уверенно играют против аутсайдеров и имеют психологическое преимущество над соперником, что должно помочь им взять три очка.

Итоговый вывод: «Неман» является явным фаворитом благодаря трeхматчевой победной серии в очных встречах, стабильной атаке и более высокому турнирному положению. «Нафтан» дома может забить, но его оборона слишком уязвима, чтобы рассчитывать на положительный результат. Наиболее вероятный исход – победа гостей с разницей как минимум в один мяч.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Неман» имеет перевес: 28 побед против 21 у «Нафтана», ещe 6 матчей завершились вничью. При этом «Неман» выиграл три последних очных встречи, в том числе разгромив «Нафтан» в апреле 2026 года со счeтом 3:1. Текущая форма «Нафтана» нестабильна, а его оборона пропускает в каждом матче, тогда как «Неман» регулярно забивает и редко проигрывает аутсайдерам. Это делает победу гостей наиболее вероятным сценарием.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Немана» в основное время. Трeхматчевая победная серия в очных встречах, стабильная атака и более высокий класс гостей делают их фаворитами. «Нафтан» способен забить благодаря своей атакующей игре, но его оборона слишком ненадeжна, чтобы претендовать на очки. Рекомендуемая ставка – победа «Немана» с коэффициентом 1.60. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 19 тура чемпионата Беларуси между «Нафтаном» и «Неманом» состоится 22 августа 2026 года в Новополоцке на стадионе «Атлант» и начнется в 17:45 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.