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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Неман
Нафтан - Неман: обзор матча 25 сентября 2024
Нафтан
25.09.2024, среда, 16:30
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Неман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Неман
Желтая карточка
А. Харитонович
90'
+1
Желтая карточка
А. Лебедев
81'
Замена
А. Драбатович
️️️️
И. Пранович
73'
Замена
М. Кингу
️️️️
А. Щадин
73'
Замена
K. Kovsh
️️️️
А. Сучков
61'
46'
Замена
Е. Зубович
️️️️
А. Якимов
Желтая карточка
А. Сучков
29'
Красная карточка
А. Кучинский
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
92
Артем Щадин
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
88
Павел Савицкий
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Неман
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
3-1-1-3-2
13
Харитонович
5
Лебедев
3
Кучинский
79
Бадоев
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
92
Щадин
11
Пранович
99
10
Папарига
4-5-1
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
33
Карпович
4
Васильев
8
Кухарчик
15
Евдокимов
24
Якимов
32
Павлюковец
88
Савицкий
18
Кравцов
11
Пранович
88
Драбатович
88
Драбатович
11
Пранович
92
Щадин
23
Кингу
23
Кингу
92
Щадин
17
Сучков
6
6
17
Сучков
24
Якимов
17
Зубович
17
Зубович
24
Якимов
Остались в запасе
Нафтан
Неман
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
23
Ivan Tikhonov
ЦП
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
1
Артур Малиевский
ВР
20
Иван Садовничий
ЦЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Нафтан - Неман
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
1 : 2
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
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