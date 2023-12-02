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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Нафтан
Неман - Нафтан: обзор матча 02 декабря 2023
Неман
02.12.2023, суббота, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
4 : 1
Завершен
Нафтан
39'
Е. Зубович
52'
А. Сучков
75'
Е. Зубович
78'
Е. Зубович
81'
А. Панюков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Нафтан
86'
Замена
D. Baran
️️️️
Т. Пухов
81'
ГОЛ! 4:1!
А. Панюков
Пас отдал
И. Пранович
Замена
Р. Грибовский
️️️️
Ю. Павлюковец
81'
79'
Замена
Р. Давискиба
️️️️
В. Курлович
ГОЛ! 4:0!
Е. Зубович
78'
ГОЛ! 3:0!
Е. Зубович
75'
75'
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
К. Кириленко
74'
Желтая карточка
К. Кириленко
ГОЛ! 2:0!
А. Сучков
52'
Замена
А. Легчилин
️️️️
А. Шукуров
45'
ГОЛ! 1:0!
Е. Зубович
Пас отдал
А. Шукуров
39'
Замена
А. Сучков
️️️️
Г. Алыкулов
26'
Желтая карточка
Г. Алыкулов
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
77
Артемий Литвинов
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
7
Тимур Пухов
АП
11
Игнат Пранович
ПВ
27
Вадим Курлович
ЦФ
11
Андрей Панюков
ЦФ
15
Дмитрий Тамело
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Неман
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
26
Владислав Варакса
ОП
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Нафтан
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
37
Роман Давискиба
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
3-4-2-1
25
Руденок
8
Пантя
22
Пархоменко
4
Васильев
32
Павлюковец
15
Евдокимов
24
Якимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
10
Шукуров
17
Зубович
4-3-3
1
Козлов
88
Драбатович
77
Литвинов
21
Сидор
44
Санников
11
Пранович
7
Пухов
88
Кириленко
15
Тамело
11
Панюков
27
Курлович
10
Шукуров
46
Легчилин
46
Легчилин
10
Шукуров
11
Алыкулов
17
Сучков
17
Сучков
11
Алыкулов
32
Павлюковец
9
Грибовский
9
Грибовский
32
Павлюковец
27
Курлович
37
Давискиба
37
Давискиба
27
Курлович
88
Кириленко
27
Пилецкий
27
Пилецкий
88
Кириленко
Остались в запасе
Неман
Нафтан
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Остались в запасе
19
Алексей Дайнеко
АП
1
Максим Белов
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
26
Владислав Варакса
ОП
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
Остались в запасе
1
Igor Dovgyallo
ВР
30
Maxim Makarov
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Альберт Рыбак
Статистика матча Неман - Нафтан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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