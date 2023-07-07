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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Нафтан - Неман
Нафтан - Неман: обзор матча 07 июля 2023
Нафтан
07.07.2023, пятница, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Неман
10'
П. Савицкий
51'
Е. Зубович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нафтан - Неман
77'
Желтая карточка
Р. Папарига
75'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
М. Козлов
Замена
A. Frantsev
️️️️
Р. Пилецкий
71'
65'
Замена
А. Сучков
️️️️
Е. Зубович
Замена
Д. Лутик
️️️️
Р. Исаев
55'
Пенальти не реализован!
Р. Исаев
53'
51'
ГОЛ! 0:2!
Е. Зубович
Пас отдал
Р. Папарига
Желтая карточка
А. Драбатович
49'
10'
ГОЛ! 0:1!
П. Савицкий
Пас отдал
С. Карпович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
1
Алексей Козлов
ВР
44
Терентий Луцевич
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
21
Игнатий Сидор
ЦЗ
88
Кирилл Кириленко
ЛВ
77
Revaz Salukvadze
ЦП
7
Тимур Пухов
АП
9
Рамазан Исаев
ЦФ
27
Роман Пилецкий
ЦФ
27
Вадим Курлович
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
10
Роман Папарига
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Нафтан
30
Maxim Makarov
ВР
1
Igor Dovgyallo
ВР
22
Nikita Shamanov
ЦП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
41
A. Frantsev
ЦФ
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
3-1-2-3
1
Козлов
44
Луцевич
88
Драбатович
21
Сидор
77
88
Кириленко
7
Пухов
27
Курлович
27
Пилецкий
9
Исаев
3-1-3-1-2
25
Руденок
33
Карпович
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
88
Савицкий
46
Легчилин
24
Якимов
10
Шукуров
17
Зубович
10
Папарига
9
Исаев
41
Лутик
41
Лутик
9
Исаев
27
Пилецкий
41
41
27
Пилецкий
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
17
Зубович
17
Сучков
17
Сучков
17
Зубович
Остались в запасе
Нафтан
Неман
30
Maxim Makarov
ВР
1
Igor Dovgyallo
ВР
22
Nikita Shamanov
ЦП
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
Главный тренер
Альберт Рыбак
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
30
Maxim Makarov
ВР
1
Igor Dovgyallo
ВР
22
Nikita Shamanov
ЦП
44
Zakhar Kondratovich
ЦП
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Нафтан - Неман
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Нафтан
- : -
28.11.2026
Динамо Мн
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо-Брест
4 : 1
21.11.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Нафтан
0 : 5
07.11.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Барановичи
3 : 0
31.10.2026
Нафтан
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
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