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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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Неман
Новости
€ 4 млн
Неман - новости команды
Гродно
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
ЦСК "Неман"
Сайт:
http://www.fcneman.by/
Тренер:
Игорь Ковалевич
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«Неман» – «Торпедо-БелАЗ»: кто победит в матче чемпионата Беларуси 2026/2027
11 сентября
«Белшина» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 сентября 2026
6 сентября
«Белшина» – «Неман»: кто победит в матче 21-го тура Высшей лиги 2026
5 сентября
Трансляция
«Нафтан» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 августа 2026
22 августа
«Нафтан» – «Неман»: кто победит в матче 19 тура чемпионата Беларуси 2026
21 августа
Трансляция
«Неман» – «Минск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Неман» – «Минск»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Витебск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 августа 2026
8 августа
«Витебск» – «Неман»: кто победит в матче 17 тура Высшей лиги 2026
7 августа
Трансляция
«Гомель» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 июля 2026
11 июля
«Гомель» – «Неман»: кто победит в матче 15 тура Высшей лиги Беларуси 2026
10 июля
«Неман» – «Арсенал»: кто победит в матче 14 тура Высшей лиги Беларуси 2026
3 июля
«Днепр Могилев» – «Неман»: кто победит в матче 13 тура Высшей лиги 2026
27 июня
«Неман» – «Динамо Минск»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 2.55
20 июня
«Динамо-Брест» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
Трансляция
«Неман» – «МЛ Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 мая 2026
30 мая
«Неман» – «МЛ Витебск»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65
29 мая
Трансляция
«Барановичи» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Барановичи» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.75
23 мая
Трансляция
«Неман» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 мая 2026
15 мая
«Неман» – «Ислочь»: прогноз и ставки на матч 15 мая 2026 с коэффициентом 1.58
14 мая
Трансляция
«Торпедо-БелАЗ» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Трансляция
«Неман» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
Трансляция
«Минск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026
10 апреля
«Минск» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.6
9 апреля
Трансляция
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026
4 апреля
Трансляция
«Неман» – БАТЭ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 марта 2026
21 марта
«Неман» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.65
20 марта
Фото
«Локомотив» отправил нападающего в аренду в клуб из Беларуси
27 февраля
Трансляция
«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
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