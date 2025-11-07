Введите ваш ник на сайте
«Минск» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 8 ноября 2025 с коэффициентом 1.72

07 ноября 2025 11:19
Минск - Неман
08 нояб. 2025, суббота 15:00 | Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Минска» с форой (0)
Сделать ставку

Финальные туры чемпионата Беларуси обостряют борьбу за места в верхней части таблицы. «Минск» ещe сохраняет шансы побороться за зону еврокубков, а «Неман» нуждается в реабилитации после затяжной серии неудач, особенно на выезде.

«Минск»

Столичная команда стабильно набирает очки – только одно поражение в последних четырeх турах. «Минск» хорошо проявляет себя в атаке, забивая в каждом из последних 10 матчей, и сохраняет уверенность на фоне нестабильной обороны (7 пропущенных мячей в 5 матчах). Важное преимущество – домашнее поле, где команда часто демонстрирует компактную игру и добивается нужного результата.

«Неман»

Гродненцы находятся не в лучшем состоянии: ни одной победы в последних трeх турах, только 3 забитых мяча за 5 матчей и полная безрезультативность в последних двух встречах. Особенно критична ситуация на выезде – 8 поражений подряд. Команда много допускает, но главное – испытывает проблемы в созидании, о чeм свидетельствуют 0.60 забитых мяча в среднем за игру.

Факты о командах

«Минск»

  • Победа в 2 из 4 последних матчей
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено за 5 игр
  • 5-е место в таблице, 45 очков

«Неман»

  • Без побед в 3 турах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено за 5 игр
  • 8 поражений подряд на выезде
  • 8-е место в таблице, 39 очков

Личные встречи
44% (17)
18% (7)
38% (15)
50
Забитых мячей
54
1.28
В среднем за матч
1.38
4:2
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  4:3
Самая крупная ничья:  4:4
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
1 : 4
08.11.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Неман
2 : 1
22.06.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
4 : 0
01.12.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
0 : 2
07.07.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Неман
3 : 0
02.09.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
0 : 1
23.04.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 1
18.09.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
3 : 2
08.05.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Минск
0 : 4
22.08.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 2
17.04.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Неман
2 : 0
18.09.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Минск
4 : 3
29.08.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 0
25.10.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Минск
2 : 1
14.06.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Минск
1 : 2
24.11.2018
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Неман
2 : 2
30.06.2018
Минск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
0 : 1
29.10.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Неман
3 : 1
15.06.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Минск
0 : 1
27.08.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
29.04.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 1
21.09.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 0
23.05.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Минск
2 : 1
02.11.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
2 : 4
21.09.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Минск
1 : 1
20.07.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Неман
0 : 1
11.05.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Неман
0 : 2
07.07.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 0
21.04.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
2 : 1
27.10.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
4 : 4
11.06.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
31.03.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 0
30.10.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 1
30.07.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
07.05.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Минск
2 : 0
18.09.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Неман
0 : 1
25.07.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
3 : 1
07.05.2010
Неман
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Минск
0 : 0
22.08.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
Неман
2 : 1
18.04.2009
Минск
Показать все

Прогноз на матч

Форма «Минска» выглядит предпочтительнее: команда активно играет в атаке, регулярно забивает и уверенно выступает дома. «Неман» же в выездных играх теряет организацию и результат. Несмотря на неудачную статистику личных встреч, текущая форма даeт основания ожидать положительного результата для хозяев. Сложно ожидать большого количества голов – особенно со стороны «Немана», учитывая их последние показатели.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Минска» с форой (0) – коэффициент 1.72
  • Индивидуальный тотал «Немана» меньше 1 – коэффициент 1.85

1.72
Победа «Минска» с форой (0)
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Беларусь. Высшая лига Неман Минск
  • Читайте нас: 