Финальные туры чемпионата Беларуси обостряют борьбу за места в верхней части таблицы. «Минск» ещe сохраняет шансы побороться за зону еврокубков, а «Неман» нуждается в реабилитации после затяжной серии неудач, особенно на выезде.

«Минск»

Столичная команда стабильно набирает очки – только одно поражение в последних четырeх турах. «Минск» хорошо проявляет себя в атаке, забивая в каждом из последних 10 матчей, и сохраняет уверенность на фоне нестабильной обороны (7 пропущенных мячей в 5 матчах). Важное преимущество – домашнее поле, где команда часто демонстрирует компактную игру и добивается нужного результата.

«Неман»

Гродненцы находятся не в лучшем состоянии: ни одной победы в последних трeх турах, только 3 забитых мяча за 5 матчей и полная безрезультативность в последних двух встречах. Особенно критична ситуация на выезде – 8 поражений подряд. Команда много допускает, но главное – испытывает проблемы в созидании, о чeм свидетельствуют 0.60 забитых мяча в среднем за игру.

Факты о командах

«Минск»

Победа в 2 из 4 последних матчей

Забивает в 10 матчах подряд

В среднем: 1.20 забито, 1.40 пропущено за 5 игр

5-е место в таблице, 45 очков

«Неман»

Без побед в 3 турах

В среднем: 0.60 забито, 1.20 пропущено за 5 игр

8 поражений подряд на выезде

8-е место в таблице, 39 очков

Прогноз на матч

Форма «Минска» выглядит предпочтительнее: команда активно играет в атаке, регулярно забивает и уверенно выступает дома. «Неман» же в выездных играх теряет организацию и результат. Несмотря на неудачную статистику личных встреч, текущая форма даeт основания ожидать положительного результата для хозяев. Сложно ожидать большого количества голов – особенно со стороны «Немана», учитывая их последние показатели.

Рекомендованные ставки