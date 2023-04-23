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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Неман
Минск - Неман: обзор матча 23 апреля 2023
Минск
23.04.2023, воскресенье, 14:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Неман
72'
П. Савицкий
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Неман
87'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
П. Савицкий
82'
Замена
Е. Зубович
️️️️
М. Яблонский
72'
ГОЛ! 0:1!
П. Савицкий
69'
Желтая карточка
И. Садовничий
Замена
И. Пранович
️️️️
К. Черноок
56'
43'
Желтая карточка
Е. Пархоменко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
3
Иван Тарабеш
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
81
Родион Печура
АП
17
Кирилл Черноок
АП
11
Тимофей Мартынов
ЦФ
10
Кирилл Забелин
ЦФ
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
78
Максим Яблонский
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦП
9
Егор Лапун
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
7
Евгений Малашевич
ПВ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
26
Владислав Варакса
ОП
1
Максим Белов
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-1-2-3
21
Нечаев
15
Касараб
3
Тарабеш
78
Якушевич
44
Гурбан
5
Душевский
17
Черноок
81
Печура
6
Кузнецов
10
Забелин
11
Мартынов
4-1-3-2
25
Руденок
33
Карпович
20
Садовничий
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
78
Яблонский
88
Савицкий
24
Якимов
10
Шукуров
17
Сучков
17
Черноок
11
Пранович
11
Пранович
17
Черноок
88
Савицкий
9
Грибовский
9
Грибовский
88
Савицкий
78
Яблонский
17
Зубович
17
Зубович
78
Яблонский
Остались в запасе
Минск
Неман
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦП
9
Егор Лапун
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
26
Владислав Варакса
ОП
1
Максим Белов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦП
9
Егор Лапун
ЦП
7
Евгений Малашевич
ПВ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
26
Владислав Варакса
ОП
1
Максим Белов
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Минск - Неман
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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