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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Неман
Минск - Неман: обзор матча 22 августа 2021
Минск
22.08.2021, воскресенье, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
0 : 4
Завершен
Неман
3'
А. Джигеро
62'
В. Жуковский
66'
А. Шукуров
90'
А. Сучков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Минск - Неман
90'
+3
Пенальти не реализован!
V. Myzgin
90'
ГОЛ! 0:4!
А. Сучков
Замена
O. Agwata
️️️️
M. López
80'
66'
ГОЛ! 0:3!
А. Шукуров
Пас отдал
Н. Халимончик
62'
ГОЛ! 0:2!
В. Жуковский
Пас отдал
А. Джигеро
60'
Замена
V. Myzgin
️️️️
Р. Грибовский
56'
Желтая карточка
Р. Грибовский
Замена
С. Муниру
️️️️
D. Kovalevski
52'
3'
ГОЛ! 0:1!
А. Джигеро
Пас отдал
А. Васильев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
15
Максим Касараб
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
3
Евгений Чаговец
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
10
Юрий Козлов
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Неман
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
20
Иван Садовничий
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
25
Юрий Остроух
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
70
Салли Муниру
ЦП
7
Евгений Малашевич
ЦП
0
O. Agwata
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
Неман
26
Владислав Варакса
ЦП
22
Иван Бакланов
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
0
V. Myzgin
ЦФ
4-2-1-4
15
Касараб
3
Чаговец
0
29
10
Козлов
15
Евдокимов
23
Яроцкий
17
31
Пришивалко
8
Шрамченко
21
3-3-4
20
Халимончик
8
Кантария
4
Васильев
24
Якимов
11
Жуковский
49
Джигеро
9
Грибовский
20
Садовничий
19
Курганский
10
Шукуров
29
70
Муниру
70
Муниру
29
21
0
0
21
Легчилин
22
Бакланов
22
Бакланов
Легчилин
9
Грибовский
0
0
9
Грибовский
Остались в запасе
Минск
Неман
25
Юрий Остроух
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
26
Владислав Варакса
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
25
Юрий Остроух
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
7
Евгений Малашевич
ЦП
16
Sergey Veremko
ЦФ
Остались в запасе
26
Владислав Варакса
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Минск - Неман
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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