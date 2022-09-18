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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Минск
Неман - Минск: обзор матча 18 сентября 2022
Неман
18.09.2022, воскресенье, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Минск
32'
М. Шило (АГ)
72'
В. Хващинский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Минск
Замена
Р. Пасевич
️️️️
М. Яблонский
80'
Замена
️️️️
А. Сучков
75'
Желтая карточка
И. Садовничий
74'
72'
ГОЛ! 1:1!
В. Хващинский
Замена
Н. Адамович
️️️️
В. Жуковский
62'
60'
Замена
А. Джигеро
️️️️
М. Шило
52'
Замена
П. Пришивалко
️️️️
Е. Генералов
38'
Замена
К. Черноок
️️️️
Р. Печура
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Шило
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
14
Шериф Жимо
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
78
Максим Яблонский
ПП
16
Владислав Василючек
ЦФ
17
Антон Сучков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
54
Егор Генералов
ВР
9
Сергей Пушняков
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
8
Антон Шрамченко
ЛВ
2
Денис Яскович
ОП
5
Максим Шило
ЦП
81
Родион Печура
АП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Неман
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
97
Роман Пасевич
ЛВ
8
Ненад Адамович
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Минск
31
Павел Пришивалко
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
7
Николай Иванов
ЦП
17
Кирилл Черноок
АП
3-5-1-2
14
Жимо
20
Садовничий
33
Карпович
46
Легчилин
24
Якимов
11
Жуковский
88
Савицкий
78
Яблонский
10
Шукуров
17
Сучков
16
Василючек
3-1-1-2-1
54
Генералов
9
Пушняков
5
Лебедев
5
Жевнеров
2
Яскович
5
Шило
81
Печура
8
Шрамченко
10
Хващинский
11
Жуковский
8
Адамович
8
Адамович
11
Жуковский
78
Яблонский
97
Пасевич
97
Пасевич
78
Яблонский
54
Генералов
31
Пришивалко
31
Пришивалко
54
Генералов
81
Печура
17
Черноок
17
Черноок
81
Печура
5
Шило
49
Джигеро
49
Джигеро
5
Шило
Остались в запасе
Неман
Минск
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
7
Николай Иванов
ЦП
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Остались в запасе
19
Сергей Курганский
ВР
25
Константин Руденок
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
50
Алексей Шалашников
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
9
Pa Omar Jobe
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Остались в запасе
4
Владислав Грекович
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
20
Никита Халимончик
ПЗ
7
Николай Иванов
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Вадим Скрипченко
Статистика матча Неман - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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