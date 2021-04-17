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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Минск
Неман - Минск: обзор матча 17 апреля 2021
Неман
17.04.2021, суббота, 16:00
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
0 : 2
Завершен
Минск
33'
M. López
62'
Е. Богомольский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Минск
90'
+3
Замена
С. Муниру
️️️️
О. Евдокимов
90'
+1
Замена
️️️️
А. Шрамченко
87'
Замена
С. Сазончик
️️️️
М. Касараб
80'
Замена
M. Lutskiy
️️️️
M. López
77'
Замена
️️️️
Е. Богомольский
Замена
И. Садовничий
️️️️
Г. Кантария
76'
74'
Желтая карточка
M. López
68'
Желтая карточка
М. Касараб
Замена
А. Шукуров
️️️️
В. Жуковский
65'
62'
ГОЛ! 0:2!
Е. Богомольский
Пас отдал
А. Шрамченко
Замена
Е. Зубович
️️️️
П. Забелин
46'
Замена
Р. Пасевич
️️️️
А. Джигеро
46'
38'
Желтая карточка
О. Евдокимов
Желтая карточка
Г. Кантария
37'
33'
ГОЛ! 0:1!
M. López
Пас отдал
А. Шрамченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
46
Алексей Легчилин
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
10
Юрий Козлов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
16
Дмитрий Алисейко
ЦЗ
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
29
Denis Kovalevski
ЦЗ
19
Кирилл Зинович
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
21
Michael López
ЦФ
31
Павел Пришивалко
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Неман
20
Иван Садовничий
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
22
Иван Бакланов
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Минск
70
Салли Муниру
ЦП
10
Сергей Сазончик
ЦП
17
Maksim Lutskiy
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
2-5-2-2
8
Кантария
4
Васильев
49
Джигеро
10
Козлов
24
Якимов
11
Жуковский
28
Забелин
46
Легчилин
78
Яблонский
1
Малиевский
11
Куадио
3-2-2-4
0
15
Касараб
29
78
Якушевич
16
Алисейко
19
Зинович
15
Евдокимов
19
Богомольский
8
Шрамченко
31
Пришивалко
21
11
Жуковский
10
Шукуров
10
Шукуров
11
Жуковский
28
Забелин
17
Зубович
17
Зубович
28
Забелин
8
Кантария
20
Садовничий
20
Садовничий
8
Кантария
49
Джигеро
97
Пасевич
97
Пасевич
49
Джигеро
21
17
17
21
15
Евдокимов
70
Муниру
70
Муниру
15
Евдокимов
15
Касараб
10
Сазончик
10
Сазончик
15
Касараб
Остались в запасе
Неман
Минск
22
Иван Бакланов
ПВ
0
E. Leshko
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
22
Иван Бакланов
ПВ
0
E. Leshko
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦП
19
Сергей Курганский
ЦФ
Остались в запасе
29
Семен Пенчук
ЦФ
0
O. Agwata
ЦФ
0
I. Zenkovich
ЦФ
16
Sergey Veremko
ЦФ
23
Павел Горбач
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Неман - Минск
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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