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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Неман
Минск - Неман: обзор матча 08 мая 2022
Минск
08.05.2022, воскресенье, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
3 : 2
Завершен
Неман
19'
Д. Душевский
32'
В. Хващинский
53'
В. Хващинский
49'
П. Савицкий
70'
Г. Кадымян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Неман
90'
+2
Желтая карточка
М. Яблонский
Замена
Н. Иванов
️️️️
В. Хващинский
85'
80'
Замена
К. Леонович
️️️️
Ю. Павлюковец
Замена
П. Кленье
️️️️
Е. Богомольский
79'
Замена
M. Shibun
️️️️
Н. Халимончик
79'
70'
ГОЛ! 3:2!
Г. Кадымян
66'
Замена
М. Яблонский
️️️️
А. Васильев
57'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
Р. Пасевич
55'
Желтая карточка
П. Савицкий
ГОЛ! 3:1!
В. Хващинский
53'
49'
ГОЛ! 2:1!
П. Савицкий
Пас отдал
А. Шукуров
46'
Замена
А. Якимов
️️️️
С. Куадио
ГОЛ! 2:0!
В. Хващинский
Пас отдал
А. Шрамченко
32'
Желтая карточка
А. Позняк
26'
ГОЛ! 1:0!
Д. Душевский
Пас отдал
А. Шрамченко
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
20
Никита Халимончик
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
35
Бурама Фомба
ЦЗ
5
Максим Шило
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
5
Даниил Душевский
ЦП
10
Владимир Хващинский
ЦФ
1
Алексей Козлов
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
14
Шериф Жимо
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
11
Седрик Куадио
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
50
Алексей Шалашников
ЦФ
10
Алимардон Шукуров
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
97
Роман Пасевич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
30
Марат Тарасюк
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
0
M. Shibun
ЦП
9
Павел Кленье
ЦФ
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
7
Николай Иванов
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Неман
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
78
Максим Яблонский
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
9
Кирилл Леонович
ЦФ
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
3-4-4
20
Халимончик
72
Позняк
35
Фомба
5
Шило
15
Евдокимов
5
Душевский
49
Джигеро
10
Хващинский
19
Богомольский
8
Шрамченко
1
Козлов
2-3-5
4
Васильев
14
Жимо
46
Легчилин
32
Павлюковец
88
Савицкий
19
Курганский
97
Пасевич
17
Зубович
10
Шукуров
50
Шалашников
20
Халимончик
0
0
20
Халимончик
19
Богомольский
9
Кленье
9
Кленье
19
Богомольский
10
Хващинский
7
Иванов
7
Иванов
10
Хващинский
4
Васильев
78
Яблонский
78
Яблонский
4
Васильев
11
Куадио
24
Якимов
24
Якимов
11
Куадио
32
Павлюковец
9
Леонович
9
Леонович
32
Павлюковец
97
Пасевич
92
Кадымян
92
Кадымян
97
Пасевич
Остались в запасе
Минск
Неман
30
Марат Тарасюк
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
30
Марат Тарасюк
ВР
44
Глеб Гурбан
ЦЗ
2
Денис Яскович
ЦЗ
11
Тимофей Мартынов
ЦП
17
Кирилл Черноок
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Остались в запасе
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
21
Alfred Mazurich
ЦП
77
Евгений Сакута
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
1
Артур Малиевский
ЦФ
22
Егор Пархоменко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Минск - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Информация о матче
Стадион:
ФК "Минск"
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