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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Минск
Неман - Минск: обзор матча 18 сентября 2020
Неман
18.09.2020, пятница, 18:30
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Минск
22'
З. Марушич
38'
Г. Кадымян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Неман - Минск
Замена
О. Мурачев
️️️️
А. Легчилин
84'
78'
Замена
С. Сазончик
️️️️
V. Nasibulin
77'
Замена
А. Иванов
️️️️
P. Ten
71'
Желтая карточка
P. Ten
Замена
Г. Кантария
️️️️
В. Жуковский
57'
46'
Замена
А. Ануфриев
️️️️
К. Закиров
ГОЛ! 2:0!
Г. Кадымян
38'
ГОЛ! 1:0!
З. Марушич
Пас отдал
А. Слабашевич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
4
Андрей Васильев
ЦЗ
28
Danijel Stojković
ЦЗ
21
Артур Слабашевич
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
28
Павел Забелин
ЦП
11
Валерий Жуковский
ЦП
32
Зоран Марушич
ЦП
92
Гегам Кадымян
ЦФ
97
Жан-Морель По
ЦФ
19
Сергей Курганский
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
13
Алексей Залеский
ЦЗ
25
Юрий Остроух
ЦЗ
8
Камиль Закиров
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
0
V. Nasibulin
ЦП
19
Кирилл Зинович
ЦП
0
P. Ten
ЦФ
0
Dmitriy Klimovich
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
9
Роман Грибовский
ЦФ
8
Антон Шрамченко
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Неман
8
Гиорги Кантария
ЦЗ
0
E. Leshko
ЦЗ
3
Олег Мурачев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
78
Максим Яблонский
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Минск
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
12
Алексей Иванов
ЦЗ
10
Сергей Сазончик
ЦП
8
Александр Ануфриев
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
16
Sergey Veremko
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
3-5-3
4
Васильев
28
21
Слабашевич
24
Якимов
28
Забелин
11
Жуковский
32
Марушич
46
Легчилин
19
Курганский
97
По
92
Кадымян
2-4-5
13
Залеский
25
Остроух
15
Евдокимов
0
19
Зинович
8
Закиров
0
8
Шрамченко
9
Грибовский
0
0
11
Жуковский
8
Кантария
8
Кантария
11
Жуковский
46
Легчилин
3
Мурачев
3
Мурачев
46
Легчилин
0
12
Иванов
12
Иванов
0
0
10
Сазончик
10
Сазончик
0
8
Закиров
8
Ануфриев
8
Ануфриев
8
Закиров
Остались в запасе
Неман
Минск
17
Антон Сучков
ЛВ
0
E. Leshko
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
16
Sergey Veremko
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
17
Антон Сучков
ЛВ
0
E. Leshko
ЦЗ
78
Максим Яблонский
ЦП
97
Роман Пасевич
ЦФ
0
D. Ivanov
ЦФ
0
V. Koval
ЦФ
91
Дмитрий Дударь
ЦФ
Остались в запасе
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
15
Максим Касараб
ЦЗ
16
Sergey Veremko
ЦФ
22
Artyom Vasilyev
ЦФ
2
Андрей Шемрук
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Неман - Минск
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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