Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Минск
Неман - Минск: обзор матча 01 декабря 2024
Неман
01.12.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Минск
31'
П. Савицкий
63'
Л. Гвет
87'
И. Кухарчик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Минск
ГОЛ! 3:0!
И. Кухарчик
87'
Замена
И. Кухарчик
️️️️
О. Евдокимов
79'
Замена
А. Якимов
️️️️
Ю. Павлюковец
72'
Замена
Е. Зубович
️️️️
Л. Гвет
72'
ГОЛ! 2:0!
Л. Гвет
63'
Пенальти не реализован!
П. Савицкий
55'
ГОЛ! 1:0!
П. Савицкий
Пас отдал
С. Карпович
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
80
Леонард Гвет
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Алексей Туманов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
10
Руслан Лисакович
ОП
81
Родион Печура
АП
47
Владислав Васильев
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
30
Мустафа Джимет
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
17
Егор Зубович
ЦФ
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
18
Dmitry Morozov
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
22
Михаил Бондаренко
РФ
4-1-3-1-1
1
Белов
8
Пантя
22
Пархоменко
20
Садовничий
33
Карпович
47
Козлов
15
Евдокимов
32
Павлюковец
88
Савицкий
11
Алыкулов
80
Гвет
4-1-3-2
30
Гутор
2
Дихтиевский
5
Жевнеров
7
Туманов
4
Грекович
10
Лисакович
7
Малашевич
47
Васильев
8
Мигдаленок
30
Джимет
81
Печура
32
Павлюковец
24
Якимов
24
Якимов
32
Павлюковец
15
Евдокимов
8
Кухарчик
8
Кухарчик
15
Евдокимов
80
Гвет
17
Зубович
17
Зубович
80
Гвет
Остались в запасе
Неман
Минск
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
18
Dmitry Morozov
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаил Бондаренко
РФ
37
Матвей Сухаренко
ВР
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
18
Dmitry Morozov
ЦП
10
Евгений Земко
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Артем Челядинский
Статистика матча Неман - Минск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
2 : 3
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Минск
Беларусь. Кубок, 1/4 финала
БАТЭ
- : -
06.03.2027
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Новости команд
Все
Неман
Минск
«Неман» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Неман» – «Гомель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 29 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Немана» и «Гомеля» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 10:52
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Неман» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Минск» – «Днепр»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
Вчера, 11:50
Высшая лига: шансы «Минска» и «Днепра Могилев» на победу в матче 30-го тура
27 ноября
«Динамо Мн» – «Минск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Динамо Минск» и «Минска» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
«Минск» – «Динамо-Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+