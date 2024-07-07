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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Минск - Неман
Минск - Неман: обзор матча 07 июля 2024
Минск
07.07.2024, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Неман
5'
П. Савицкий
74'
Г. Алыкулов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Минск - Неман
Желтая карточка
А. Назаренко
86'
83'
Желтая карточка
Е. Пархоменко
78'
Замена
Ю. Павлюковец
️️️️
М. Козлов
74'
ГОЛ! 0:2!
Г. Алыкулов
46'
Замена
Л. Гвет
️️️️
Е. Зубович
46'
Замена
А. Якимов
️️️️
О. Евдокимов
46'
Замена
И. Садовничий
️️️️
А. Лаврик
33'
Желтая карточка
М. Козлов
5'
ГОЛ! 0:1!
П. Савицкий
Пас отдал
О. Евдокимов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
4
Владислав Грекович
ЦЗ
44
Глеб Кривцов
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
18
Александр Михаленко
ПЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
6
Артур Назаренко
ОП
10
Фёдор Лебедев
АП
81
Родион Печура
АП
7
Евгений Малашевич
ПВ
11
Тимофей Симоненко
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Неман
1
Максим Белов
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
8
Илья Кухарчик
ПП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
37
Матвей Сухаренко
ВР
9
Егор Лапун
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
3-3-3-1
30
Гутор
2
Дихтиевский
4
Грекович
44
Кривцов
18
Михаленко
6
Назаренко
44
Гурбан
10
Лебедев
81
Печура
7
Малашевич
11
Симоненко
4-1-3-1-1
1
Белов
55
Лаврик
22
Пархоменко
33
Карпович
8
Пантя
47
Козлов
8
Кухарчик
88
Савицкий
15
Евдокимов
11
Алыкулов
17
Зубович
55
Лаврик
20
Садовничий
20
Садовничий
55
Лаврик
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
24
Якимов
15
Евдокимов
17
Зубович
80
Гвет
80
Гвет
17
Зубович
Остались в запасе
Минск
Неман
37
Матвей Сухаренко
ВР
9
Егор Лапун
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
37
Матвей Сухаренко
ВР
9
Егор Лапун
ОП
15
Артур Кузьмич
АП
10
Кирилл Забелин
ЦФ
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Минск - Неман
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 2
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
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