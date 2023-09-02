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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Неман - Минск
Неман - Минск: обзор матча 02 сентября 2023
Неман
02.09.2023, суббота, 15:00
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
3 : 0
Завершен
Минск
2'
С. Карпович
38'
О. Евдокимов
45'
Е. Зубович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Неман - Минск
Замена
А. Дайнеко
️️️️
П. Савицкий
75'
72'
Замена
Е. Киндрук
️️️️
Д. Душевский
Замена
А. Сучков
️️️️
Е. Зубович
69'
Замена
А. Якимов
️️️️
А. Шукуров
63'
Замена
Р. Грибовский
️️️️
Г. Алыкулов
60'
ГОЛ! 3:0!
Е. Зубович
45'
ГОЛ! 2:0!
О. Евдокимов
38'
ГОЛ! 1:0!
С. Карпович
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
25
Константин Руденок
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
21
Александр Нечаев
ВР
15
Максим Касараб
ЦЗ
78
Глеб Якушевич
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ЦЗ
44
Глеб Гурбан
ПЗ
5
Даниил Душевский
ОП
7
Алексей Туманов
ЦП
6
Юлий Кузнецов
ЦФ
8
Арсений Мигдаленок
ЦФ
49
Сааги Дзеньягха
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Неман
1
Максим Белов
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
9
Роман Грибовский
ЦФ
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Минск
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
20
Евгений Киндрук
ОП
9
Егор Лапун
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Руденок
8
Пантя
20
Садовничий
22
Пархоменко
33
Карпович
47
Козлов
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
10
Шукуров
17
Зубович
4-1-1-4
21
Нечаев
44
Гурбан
78
Якушевич
6
Назаренко
15
Касараб
5
Душевский
7
Туманов
29
Пенчук
49
Дзеньягха
8
Мигдаленок
6
Кузнецов
88
Савицкий
19
Дайнеко
19
Дайнеко
88
Савицкий
10
Шукуров
24
Якимов
24
Якимов
10
Шукуров
17
Зубович
17
Сучков
17
Сучков
17
Зубович
11
Алыкулов
9
Грибовский
9
Грибовский
11
Алыкулов
5
Душевский
20
Киндрук
20
Киндрук
5
Душевский
Остались в запасе
Неман
Минск
1
Максим Белов
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Сергей Яромко
Остались в запасе
1
Максим Белов
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
32
Юрий Павлюковец
ЦП
37
Mark Krasnov
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
80
Дмитрий Денисенко
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ЦЗ
26
Bekono Rufin Fabrice
ЦЗ
4
Владислав Грекович
ЦЗ
9
Егор Лапун
ЦП
8
Валентин Бондаренко
ЦП
30
Vladimir Pyatigorets
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Яромко
Статистика матча Неман - Минск
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Неман
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
- : -
29.11.2026
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Неман
2 : 1
08.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Динамо Мн
0 : 1
01.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
МЛ Витебск
1 : 0
18.10.2026
Неман
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
- : -
28.11.2026
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Динамо Мн
4 : 0
22.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
2 : 2
08.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
МЛ Витебск
4 : 0
01.11.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Минск
1 : 3
23.10.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Ислочь
4 : 2
17.10.2026
Минск
Информация о матче
Стадион:
ЦСК "Неман"
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