30 мая в 10-м туре Высшей лиги Беларуси встретятся «Неман» (3-е место, 17 очков) и лидер турнира «МЛ Витебск» (1-е место, 21 очко). Гости находятся в фантастической форме: 15 матчей без поражений, лучшая атака (19 голов) и лучшая разница мячей (+14) в лиге. Хозяева тоже неплохи, особенно дома, но на фоне такого соперника выглядят явными андердогами. Ожидается победа фаворита.

«Неман»

Гродненцы занимают 3-е место. «Неман» не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей, но пропускает в 4 последних играх. В прошлом туре победа над «Барановичами» (2:1). Атака хромает: всего 0.80 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона надeжна: 0.80 пропущенных. Лучший бомбардир – Павел Савицкий (6 голов). Дома команда цепкая, но против лидера будет тяжело.

«МЛ Витебск»

Витебчане уверенно лидируют в турнире. «МЛ Витебск» не проигрывает в 15 последних матчах, имеет лучшую атаку (19 голов) и лучшую разницу мячей (+14). В прошлом туре ничья с «Гомелем» (0:0). Атака мощная: 2.20 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона надeжна: 0.80 пропущенных. Команда на ходу и не планирует терять очки.

Факты о командах

«Неман»

3-е место, 17 очков после 9 туров

Лучший бомбардир: Павел Савицкий (6 голов)

Средние показатели за 5 матчей: 0.80 забито, 0.80 пропущено

Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей

Пропускает в 4 последних матчах

За 5 игр забил 4 гола, пропустил 4

«МЛ Витебск»

1-е место, 21 очко после 9 туров

Средние показатели за 5 матчей: 2.20 забито, 0.80 пропущено

Не проигрывает в 15 последних матчах

Лучшая атака и разница мячей в турнире

За 5 игр забил 11 голов, пропустил 4

Прогноз на матч «Неман» – «МЛ Витебск»

Встреча крепкого домашнего коллектива с лидером чемпионата. «Неман» дома действительно силeн, но его атака слишком слаба для того, чтобы навязать борьбу лучшей команде лиги. «МЛ Витебск» в фантастической форме, забивает много и почти не пропускает. История личных встреч говорит о равной борьбе, но текущая форма гостей настолько убедительна, что они обязаны побеждать.

Рекомендованные ставки