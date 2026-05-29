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«Неман» – «МЛ Витебск»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.65

29 мая 2026 10:25
Неман - МЛ Витебск
30 мая 2026, суббота 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 10 тур
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1.65
Победа «МЛ Витебск»
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30 мая в 10-м туре Высшей лиги Беларуси встретятся «Неман» (3-е место, 17 очков) и лидер турнира «МЛ Витебск» (1-е место, 21 очко). Гости находятся в фантастической форме: 15 матчей без поражений, лучшая атака (19 голов) и лучшая разница мячей (+14) в лиге. Хозяева тоже неплохи, особенно дома, но на фоне такого соперника выглядят явными андердогами. Ожидается победа фаворита.

«Неман»

Гродненцы занимают 3-е место. «Неман» не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей, но пропускает в 4 последних играх. В прошлом туре победа над «Барановичами» (2:1). Атака хромает: всего 0.80 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона надeжна: 0.80 пропущенных. Лучший бомбардир – Павел Савицкий (6 голов). Дома команда цепкая, но против лидера будет тяжело.

«МЛ Витебск»

Витебчане уверенно лидируют в турнире. «МЛ Витебск» не проигрывает в 15 последних матчах, имеет лучшую атаку (19 голов) и лучшую разницу мячей (+14). В прошлом туре ничья с «Гомелем» (0:0). Атака мощная: 2.20 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона надeжна: 0.80 пропущенных. Команда на ходу и не планирует терять очки.

Факты о командах

«Неман»

  • 3-е место, 17 очков после 9 туров
  • Лучший бомбардир: Павел Савицкий (6 голов)
  • Средние показатели за 5 матчей: 0.80 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • За 5 игр забил 4 гола, пропустил 4

«МЛ Витебск»

  • 1-е место, 21 очко после 9 туров
  • Средние показатели за 5 матчей: 2.20 забито, 0.80 пропущено
  • Не проигрывает в 15 последних матчах
  • Лучшая атака и разница мячей в турнире
  • За 5 игр забил 11 голов, пропустил 4

Прогноз на матч «Неман» – «МЛ Витебск»

Встреча крепкого домашнего коллектива с лидером чемпионата. «Неман» дома действительно силeн, но его атака слишком слаба для того, чтобы навязать борьбу лучшей команде лиги. «МЛ Витебск» в фантастической форме, забивает много и почти не пропускает. История личных встреч говорит о равной борьбе, но текущая форма гостей настолько убедительна, что они обязаны побеждать.

Рекомендованные ставки

  • Победа «МЛ Витебск» – коэффициент 1.65
  • Тотал голов больше 1.5

1.65
Победа «МЛ Витебск»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Воронцов Егор
Беларусь. Высшая лига МЛ Витебск Неман
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