30 мая в 10-м туре Высшей лиги Беларуси встретятся «Неман» (3-е место, 17 очков) и лидер турнира «МЛ Витебск» (1-е место, 21 очко). Гости находятся в фантастической форме: 15 матчей без поражений, лучшая атака (19 голов) и лучшая разница мячей (+14) в лиге. Хозяева тоже неплохи, особенно дома, но на фоне такого соперника выглядят явными андердогами. Ожидается победа фаворита.
«Неман»
Гродненцы занимают 3-е место. «Неман» не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей, но пропускает в 4 последних играх. В прошлом туре победа над «Барановичами» (2:1). Атака хромает: всего 0.80 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона надeжна: 0.80 пропущенных. Лучший бомбардир – Павел Савицкий (6 голов). Дома команда цепкая, но против лидера будет тяжело.
«МЛ Витебск»
Витебчане уверенно лидируют в турнире. «МЛ Витебск» не проигрывает в 15 последних матчах, имеет лучшую атаку (19 голов) и лучшую разницу мячей (+14). В прошлом туре ничья с «Гомелем» (0:0). Атака мощная: 2.20 гола в среднем за последние 5 матчей. Оборона надeжна: 0.80 пропущенных. Команда на ходу и не планирует терять очки.
Факты о командах
«Неман»
- 3-е место, 17 очков после 9 туров
- Лучший бомбардир: Павел Савицкий (6 голов)
- Средние показатели за 5 матчей: 0.80 забито, 0.80 пропущено
- Не проигрывает в 11 из 13 последних домашних матчей
- Пропускает в 4 последних матчах
- За 5 игр забил 4 гола, пропустил 4
«МЛ Витебск»
- 1-е место, 21 очко после 9 туров
- Средние показатели за 5 матчей: 2.20 забито, 0.80 пропущено
- Не проигрывает в 15 последних матчах
- Лучшая атака и разница мячей в турнире
- За 5 игр забил 11 голов, пропустил 4
Прогноз на матч «Неман» – «МЛ Витебск»
Встреча крепкого домашнего коллектива с лидером чемпионата. «Неман» дома действительно силeн, но его атака слишком слаба для того, чтобы навязать борьбу лучшей команде лиги. «МЛ Витебск» в фантастической форме, забивает много и почти не пропускает. История личных встреч говорит о равной борьбе, но текущая форма гостей настолько убедительна, что они обязаны побеждать.
Рекомендованные ставки
- Победа «МЛ Витебск» – коэффициент 1.65
- Тотал голов больше 1.5