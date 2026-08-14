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«Неман» – «Минск»: кто победит в матче 18-го тура чемпионата Беларуси 2026/2027

14 августа 2026 9:44
Неман - Минск
15 авг. 2026, суббота 18:00 | Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Перейти в онлайн матча
4.70
Победа «Минска»
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Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «Неманом» и «Минском» пройдет 15 августа в Гродно на стадионе ЦСК «Неман». Хозяева располагаются на 10-м месте с 21 очком, гости – на 5-й строчке с 28 баллами. Неман имеет феноменальную историю встреч с Минском – 12 матчей без поражений в 14 последних очных играх, однако в текущем сезоне команда проигрывает пять последних домашних матчей. Минск, напротив, набрал отличный ход – пять побед подряд и уверенная игра в атаке. Статистика очных встреч и текущая форма создают интригу: сможет ли Неман прервать домашний кризис за счет исторического преимущества, или Минск продолжит свою победную серию и поднимется еще выше в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Немана» говорит их впечатляющая история противостояний с «Минском». Гродненский клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против этого соперника и забивает в 15 последних очных встречах подряд – феноменальный показатель, демонстрирующий тотальное доминирование. Кроме того, в среднем за последние пять игр «Неман» забивает 1,20 гола, а его защита пропускает столько же (1,20). Однако текущая форма команды вызывает серьезные опасения – они проиграли пять последних домашних матчей, что является худшей серией в сезоне. В предыдущем туре «Неман» уступил «Витебску» (0-1), а в Кубке Беларуси прошел «Арсенал Дзержинск» (3-2) и «Солигорск» (2-1), но в чемпионате дома дела идут из рук вон плохо. При такой нестабильности даже историческое преимущество над «Минском» может не сработать.

«Минск» подходит к матчу в отличной форме – команда выиграла пять последних матчей, забивает в среднем 2,20 гола за последние пять игр и имеет голевую серию из пяти матчей. В защите гости пропускают 1,20 гола за игру, что сопоставимо с показателями хозяев. В последнем туре «Минск» обыграл «Гомель» (1-0), а до этого уверенно переиграл «Арсенал Дзержинск» (2-1) и «Днепр Могилев» (2-1). В очных встречах с «Неманом» у «Минска» есть проблемы (он проиграл в последней встрече 0-1 и имеет неудачную историю), но текущая форма и домашний кризис соперника дают гостям реальный шанс прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Неман» имеет историческое преимущество, но его домашняя форма катастрофична. «Минск» находится на подъеме, стабильно забивает и имеет лучшие турнирные показатели. Учитывая, что хозяева проигрывают дома в последних пяти матчах, а гости выиграли пять последних встреч, «Минск» выглядит предпочтительнее, несмотря на историю личных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Неман» имеет подавляющее преимущество – 12 матчей без поражений в 14 последних встречах с «Минском» и 15 матчей подряд с голами. Однако текущая форма «Немана» на домашнем стадионе удручает – пять поражений подряд. «Минск» же находится в отличной форме – пять побед подряд и высокая результативность. Учитывая, что хозяева проигрывают дома, а гости уверенно побеждают, «Минск» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии и взять три очка.

Личные встречи
Побед - 17 (41%)
Ничьих - 7 (17%)
Побед - 17 (41%)
57
Забитых мячей
51
1.39
В среднем за матч
1.24
4:0
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Минск
4 : 3
29.08.2020
Неман
Самая крупная ничья
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
4 : 4
11.06.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Неман
2 : 1
15.08.2026
Минск
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Минск
0 : 1
10.04.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Минск
1 : 4
08.11.2025
Неман
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Неман
2 : 1
22.06.2025
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Неман
4 : 0
01.12.2024
Минск
Беларусь. Высшая лига, 15 тур
Минск
0 : 2
07.07.2024
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Неман
3 : 0
02.09.2023
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Минск
0 : 1
23.04.2023
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 22 тур
Неман
1 : 1
18.09.2022
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
Минск
3 : 2
08.05.2022
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 20 тур
Минск
0 : 4
22.08.2021
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 2
17.04.2021
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
Неман
2 : 0
18.09.2020
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 9 тур
Минск
4 : 3
29.08.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 0
25.10.2019
Минск
Белоруссия. Высшая лига, 11 тур
Минск
2 : 1
14.06.2019
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Минск
1 : 2
24.11.2018
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 14 тур
Неман
2 : 2
30.06.2018
Минск
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Минск
0 : 1
29.10.2017
Неман
Беларусь. Высшая лига, 12 тур
Неман
3 : 1
15.06.2017
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Минск
0 : 1
27.08.2016
Неман
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Неман
0 : 1
29.04.2016
Минск
Беларусь. Высшая лига, 20 тур
Неман
1 : 1
21.09.2015
Минск
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Минск
2 : 0
23.05.2015
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Минск
2 : 1
02.11.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 24 тур
Неман
2 : 4
21.09.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 18 тур
Минск
1 : 1
20.07.2014
Неман
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Неман
0 : 1
11.05.2014
Минск
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
Неман
0 : 2
07.07.2013
Минск
Беларусь. Высшая лига, 5 тур
Минск
1 : 0
21.04.2013
Неман
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Неман
2 : 1
27.10.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 13 тур
Минск
4 : 4
11.06.2012
Неман
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Неман
0 : 1
31.03.2012
Минск
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Минск
0 : 0
30.10.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Минск
3 : 1
30.07.2011
Неман
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Неман
0 : 1
07.05.2011
Минск
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Минск
2 : 0
18.09.2010
Неман
Беларусь. Высшая лига, 19 тур
Неман
0 : 1
25.07.2010
Минск
Беларусь. Высшая лига, 8 тур
Минск
3 : 1
07.05.2010
Неман
Чемпионат Белоруссии, 16 тур
Минск
0 : 0
22.08.2009
Неман
Чемпионат Белоруссии, 3 тур
Неман
2 : 1
18.04.2009
Минск
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Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Минска». Гости находятся в отличной форме (пять побед подряд, 2,20 гола за игру), тогда как хозяева проиграли пять последних домашних матчей и пропускают в 14 последних играх. Даже историческое преимущество «Немана» в очных встречах вряд ли поможет ему против столь уверенного соперника. Ожидаем, что «Минск» продолжит свою победную серию и возьмет три очка в Гродно. Ставка: победа «Минска» с коэффициентом 4,70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Неманом» и «Минском» состоится 15 августа 2026 года в Гродно на стадионе ЦСК «Неман» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Неман» – «Минск»: смотреть онлайн

4.70
Победа «Минска»
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Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Минск Неман
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