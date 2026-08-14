Матч 18-го тура белорусской Высшей лиги между «Неманом» и «Минском» пройдет 15 августа в Гродно на стадионе ЦСК «Неман». Хозяева располагаются на 10-м месте с 21 очком, гости – на 5-й строчке с 28 баллами. Неман имеет феноменальную историю встреч с Минском – 12 матчей без поражений в 14 последних очных играх, однако в текущем сезоне команда проигрывает пять последних домашних матчей. Минск, напротив, набрал отличный ход – пять побед подряд и уверенная игра в атаке. Статистика очных встреч и текущая форма создают интригу: сможет ли Неман прервать домашний кризис за счет исторического преимущества, или Минск продолжит свою победную серию и поднимется еще выше в таблице?

Кто победит в матче

В пользу «Немана» говорит их впечатляющая история противостояний с «Минском». Гродненский клуб не проигрывает в 12 из 14 последних матчей против этого соперника и забивает в 15 последних очных встречах подряд – феноменальный показатель, демонстрирующий тотальное доминирование. Кроме того, в среднем за последние пять игр «Неман» забивает 1,20 гола, а его защита пропускает столько же (1,20). Однако текущая форма команды вызывает серьезные опасения – они проиграли пять последних домашних матчей, что является худшей серией в сезоне. В предыдущем туре «Неман» уступил «Витебску» (0-1), а в Кубке Беларуси прошел «Арсенал Дзержинск» (3-2) и «Солигорск» (2-1), но в чемпионате дома дела идут из рук вон плохо. При такой нестабильности даже историческое преимущество над «Минском» может не сработать.

«Минск» подходит к матчу в отличной форме – команда выиграла пять последних матчей, забивает в среднем 2,20 гола за последние пять игр и имеет голевую серию из пяти матчей. В защите гости пропускают 1,20 гола за игру, что сопоставимо с показателями хозяев. В последнем туре «Минск» обыграл «Гомель» (1-0), а до этого уверенно переиграл «Арсенал Дзержинск» (2-1) и «Днепр Могилев» (2-1). В очных встречах с «Неманом» у «Минска» есть проблемы (он проиграл в последней встрече 0-1 и имеет неудачную историю), но текущая форма и домашний кризис соперника дают гостям реальный шанс прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Неман» имеет историческое преимущество, но его домашняя форма катастрофична. «Минск» находится на подъеме, стабильно забивает и имеет лучшие турнирные показатели. Учитывая, что хозяева проигрывают дома в последних пяти матчах, а гости выиграли пять последних встреч, «Минск» выглядит предпочтительнее, несмотря на историю личных встреч.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Неман» имеет подавляющее преимущество – 12 матчей без поражений в 14 последних встречах с «Минском» и 15 матчей подряд с голами. Однако текущая форма «Немана» на домашнем стадионе удручает – пять поражений подряд. «Минск» же находится в отличной форме – пять побед подряд и высокая результативность. Учитывая, что хозяева проигрывают дома, а гости уверенно побеждают, «Минск» имеет все шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии и взять три очка.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Минска». Гости находятся в отличной форме (пять побед подряд, 2,20 гола за игру), тогда как хозяева проиграли пять последних домашних матчей и пропускают в 14 последних играх. Даже историческое преимущество «Немана» в очных встречах вряд ли поможет ему против столь уверенного соперника. Ожидаем, что «Минск» продолжит свою победную серию и возьмет три очка в Гродно. Ставка: победа «Минска» с коэффициентом 4,70.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 18-го тура Высшей лиги Беларуси между «Неманом» и «Минском» состоится 15 августа 2026 года в Гродно на стадионе ЦСК «Неман» и начнется в 18-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе БЕТСИТИ.