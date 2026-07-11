Статистика матча Гомель - Неман
2
Всего ударов по воротам
4
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
4
10
Смотреть прямую трансляцию матча «Гомель» против «Неман», 15-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 июля в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гомель» – «Неман»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»