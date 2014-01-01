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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
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Неман
Результаты
€ 4 млн
Неман - результаты матчей
Гродно
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Стадион:
ЦСК "Неман"
Сайт:
http://www.fcneman.by/
Тренер:
Игорь Ковалевич
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Беларусь. Кубок. 2026/2027
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Лига конференций. 2025/2026
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Белоруссия. Высшая лига. 2018
Беларусь. Высшая лига. 2017
Беларусь. Высшая лига. 2016
Беларусь. Высшая лига. 2015
Лига Европы. Квалификация 2014/2015
Беларусь. Высшая лига. 2014
Товарищеские матчи. 2014
Беларусь. Высшая лига. 2013
Беларусь. Высшая лига. 2012
Беларусь. Высшая лига. 2011
Беларусь. Высшая лига. 2010
Чемпионат Белоруссии. 2009
12.09 | 20:00
Неман
1 : 0
Торпедо-БелАЗ
06.09 | 15:00
Белшина
2 : 2
Неман
29.08 | 19:30
Неман
1 : 0
Славия-Мозырь
22.08 | 17:45
Нафтан
0 : 2
Неман
15.08 | 18:00
Неман
2 : 1
Минск
08.08 | 18:10
Витебск
1 : 0
Неман
01.08 | 18:00
БАТЭ
0 : 0
Неман
11.07 | 20:45
Гомель
1 : 1
Неман
04.07 | 18:00
Неман
0 : 1
Арсенал
28.06 | 18:00
Днепр
2 : 0
Неман
21.06 | 20:00
Неман
1 : 3
Динамо Мн
13.06 | 21:00
Динамо-Брест
1 : 3
Неман
30.05 | 16:00
Неман
1 : 2
МЛ Витебск
24.05 | 16:00
Барановичи
1 : 2
Неман
15.05 | 17:30
Неман
0 : 1
Ислочь
09.05 | 18:00
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
Неман
02.05 | 18:00
Неман
2 : 1
Белшина
24.04 | 18:00
Славия-Мозырь
0 : 0
Неман
18.04 | 18:00
Неман
3 : 1
Нафтан
10.04 | 20:00
Минск
0 : 1
Неман
04.04 | 14:00
Неман
2 : 0
Витебск
21.03 | 14:00
Неман
0 : 0
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