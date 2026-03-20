«Неман» – БАТЭ: прогноз и ставки на матч 21 марта 2026 с коэффициентом 1.65

20 марта 2026 10:50
1.65
Победа «Немана»
21 марта состоится матч 1-го тура белорусской Высшей лиги, в котором «Неман» примет борисовский БАТЭ. Хозяева подходят к старту сезона в феноменальной атакующей форме и имеют длительную беспроигрышную серию. Гости испытывают проблемы на выезде.

«Неман»

Гродненцы проводят впечатляющую предсезонную подготовку. В последних пяти матчах (товарищеские и Суперкубок) команда забила 15 голов (в среднем 3.00 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). «Неман» не проигрывает в 8 последних матчах, забивает в 7 из 9 последних игр. В рамках Высшей лиги команда пропускает в 4 последних матчах, но это не мешает ей демонстрировать мощную атаку.

БАТЭ

Борисовчане готовятся к сезону скромнее. В последних пяти матчах (кубковые и товарищеские) команда забила 5 голов (в среднем 1.00 за матч) и пропустила 4 (в среднем 0.80). БАТЭ не выигрывает в 5 последних выездных матчах Высшей лиги, что является тревожным сигналом перед стартом сезона.

Факты о командах:

«Неман»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей
  • В последних 5 играх: 3.00 забито, 0.80 пропущено
  • Пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги

БАТЭ

  • Не выигрывает в 5 последних выездных матчах Высшей лиги
  • В последних 5 играх: 1.00 забито, 0.80 пропущено

История личных встреч

Статистика личных встреч достаточно равная с небольшим преимуществом хозяев. В последних матчах «Неман» уверенно играет против БАТЭ: в текущем сезоне Высшей лиги 14 июня 2025 года «Неман» разгромил БАТЭ на выезде со счетом 5:1, а 2 ноября 2025 года БАТЭ взял реванш в Гродно (2:0). В гостях у «Немана» БАТЭ не проигрывает в 6 из 8 последних матчей, но текущая форма гостей вызывает вопросы.

Прогноз на матч «Неман» – БАТЭ

«Неман» находится в фантастической атакующей форме – 15 голов за последние 5 матчей, включая разгром 7:0 над «Нивой». Команда не проигрывает на протяжении 8 матчей и выглядит готовой к старту сезона на все 100%. При этом «Неман» пропускает в 4 последних матчах Высшей лиги, что может дать шанс гостям.

БАТЭ подходит к сезону скромнее, но традиционно является одним из лидеров белорусского футбола. Проблема гостей – слабая игра на выезде (5 матчей без побед). В атаке БАТЭ не впечатляет (1.00 гола за матч в последних 5 играх), но оборона выглядит надежно (0.80 пропущенных).

Учитывая мощную атаку хозяев и их беспроигрышную серию, «Неман» выглядит фаворитом. Ставка на индивидуальный тотал хозяев выглядит надежнее, чем на общий тотал матча.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Немана» – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Немана» больше 1.5

Автор: Гроховский Сергей
Беларусь. Высшая лига БАТЭ Неман
Другие прогнозы
20.03.2026
13:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Кызыл-Жар - Иртыш
Победа «Иртыша»
20.03.2026
14:00
2.95
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Атырау - Женис
Победа «Атырау»
20.03.2026
16:00
1.83
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы - Кайсар
Победа «Ордабасы»
20.03.2026
17:00
2.07
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Минск - Арсенал
Индивидуальный тотал «Минска» больше 1.5
20.03.2026
17:00
1.40
Беларусь. Высшая лига, 1 тур
Витебск - Гомель
«Гомель» не проиграет (X2)
20.03.2026
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана - Тобол
Обе забьют — да
