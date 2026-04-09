10 апреля в рамках 3-го тура белорусской Высшей лиги «Минск» примет «Неман». Хозяева стартовали с победы над «Гомелем» (2:0), гости также обыграли «Витебск» (2:0). «Неман» имеет преимущество в личных встречах.

«Минск»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и забивает в 14 последних. В последних 5 играх «Минск» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 1.60. В личных встречах с «Неманом» «Минск» забивает в 3 последних матчах.

«Неман»

Гости подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 10 последних матчах и не пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Неман» забил 2.40 гола в среднем и пропустил 0.20. Оборона выглядит практически непроходимой. В личных встречах с «Минском» «Неман» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 14 последних очных встречах.

Факты о командах

Прогноз на матч «Минск» – «Неман»

«Неман» является фаворитом благодаря отличной форме (10 матчей без поражений), феноменальной обороне (0.20 пропущенных) и преимуществу в личных встречах (11 из 13 матчей без поражений). «Минск» также неплох, но уступает гостям в классе. Учитывая форму «Немана» и его доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш гостей.

