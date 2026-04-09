Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Минск» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 10 апреля 2026 с коэффициентом 1.6

09 апреля 2026 11:17
Минск - Неман
10 апр. 2026, пятница 20:00 | Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

10 апреля в рамках 3-го тура белорусской Высшей лиги «Минск» примет «Неман». Хозяева стартовали с победы над «Гомелем» (2:0), гости также обыграли «Витебск» (2:0). «Неман» имеет преимущество в личных встречах.

«Минск»

Хозяева подходят к матчу в хорошей форме. Команда не проигрывает в 4 последних матчах и забивает в 14 последних. В последних 5 играх «Минск» забил 1.40 гола в среднем и пропустил 1.60. В личных встречах с «Неманом» «Минск» забивает в 3 последних матчах.

«Неман»

Гости подходят к матчу в отличной форме. Команда не проигрывает в 10 последних матчах и не пропускает в 3 последних. В последних 5 играх «Неман» забил 2.40 гола в среднем и пропустил 0.20. Оборона выглядит практически непроходимой. В личных встречах с «Минском» «Неман» не проигрывает в 11 из 13 последних матчей и забивает в 14 последних очных встречах.

Факты о командах

«Минск»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • Забивает в 14 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних очных матчах с «Неманом»

«Неман»

  • Не проигрывает в 10 последних матчах
  • Не пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 0.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не проигрывает в 11 из 13 последних очных матчей с «Минском»

Прогноз на матч «Минск» – «Неман»

«Неман» является фаворитом благодаря отличной форме (10 матчей без поражений), феноменальной обороне (0.20 пропущенных) и преимуществу в личных встречах (11 из 13 матчей без поражений). «Минск» также неплох, но уступает гостям в классе. Учитывая форму «Немана» и его доминирование в очных встречах, наиболее вероятным сценарием выглядит как минимум непроигрыш гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.6
  • «Неман» не проиграет (X2)

Автор: Мещеряков Денис
Беларусь. Высшая лига Неман Минск
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 