«Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»: прогноз и ставки на матч 30 апреля 2026 с коэффициентом 2.05

29 апреля 2026 8:50
Ноттингем Форест - Астон Вилла
30 апр. 2026, четверг 22:00 | Лига Европы, 1/2 финала
2.05
Тотал матча больше 2.5
30 апреля на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме состоится первый полуфинальный матч Лиги Европы, в котором «Ноттингем Форест» примет «Астон Виллу». Английское дерби в еврокубках обещает быть напряжeнным и результативным. Обе команды демонстрируют впечатляющую форму и отличную результативность.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» подходят к полуфиналу после уверенного прохода «Порту» в четвертьфинале (1:0 дома и 1:1 в гостях). Команда не проигрывает на протяжении трeх последних матчей Лиги Европы и стабильно забивает в этих встречах. Атака «Форест» выглядит грозно – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. Оборона также заслуживает похвалы – всего 3 пропущенных мяча за тот же отрезок. Команда забивает в 7 последних матчах во всех турнирах и одержала разгромную победу над «Сандерлендом» (5:0) в последнем туре АПЛ. «Форест» забивает в 6 последних очных матчах против «Виллы».

«Астон Вилла»

Бирмингемцы подходят к полуфиналу в статусе одной из самых результативных команд турнира. Команда одержала семь побед подряд в Лиге Европы и стабильно забивает в этих встречах. Атака «Виллы» впечатляет – 12 голов в пяти последних играх и средний показатель 2.40 гола за матч. «Астон Вилла» разгромила «Болонью» в четвертьфинале (3:1 в гостях и 4:0 дома). Команда забивает в 10 из 12 последних матчей и в 5 последних очных встречах против «Форест». В последнем очном матче в АПЛ команды сыграли вничью 1:1.

Факты о командах

«Ноттингем Форест»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах Лиги Европы
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • В последних 5 играх пропускает в среднем 0.60 гола за игру
  • Забивает в 7 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 6 последних очных матчах против «Астон Виллы»

«Астон Вилла»

  • Победа в 7 последних матчах Лиги Европы
  • Забивает в 7 последних матчах Лиги Европы
  • В последних 5 играх забивает в среднем 2.40 гола за игру
  • Забивает в 5 последних очных матчах против «Ноттингем Форест»
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей

Прогноз на матч «Ноттингем Форест» – «Астон Вилла»

Встреча двух команд с впечатляющей результативностью обещает стать настоящим голевым спектаклем. «Ноттингем Форест» имеет преимущество домашнего поля и демонстрирует отличную игру в обороне. «Астон Вилла» одержала семь побед подряд в Лиге Европы, но пропускает в большинстве последних матчей. Учитывая статистику очных встреч и текущую форму команд, ожидаем результативный футбол с обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 2.05
  • Обе забьют – да

Автор: Воронцов Егор
18+
