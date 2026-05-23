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«Барановичи» – «Неман»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.75

23 мая 2026 10:15
Барановичи - Неман
24 мая 2026, воскресенье 16:00 | Беларусь. Высшая лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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24 мая в рамках 9-го тура белорусской Высшей лиги встретятся «Барановичи» и «Неман». Хозяева занимают предпоследнее 15-е место с 5 очками – зона вылета. Гости располагаются на 5-й строчке с 14 очками – борьба за еврокубки. Класс и мотивация – на стороне гостей.

«Барановичи»

«Барановичи» – аутсайдер, который борется за выживание. Атака работает неплохо для такой команды: 6 голов за последние 5 матчей (1.20 в среднем). Мартин Артюх (2 гола) – главная надежда. Вот только оборона – катастрофа: 9 пропущенных (1.80 в среднем), и пропускают в 7 из 9 последних матчей.

Дома «Барановичи» не могут выиграть 6 матчей подряд – это серьeзная проблема. Но в последних 3 матчах команда не проигрывает (ничьи с «Арсеналом» и «Днепром», победа над «Гомелем» 3:2) – есть намeк на пробуждение.

«Неман»

Гродненский клуб проводит хороший сезон – 5-е место, борьба за еврокубки. Оборона надeжна: 4 пропущенных за последние 5 матчей (0.80 в среднем). Павел Савицкий (6 голов) – опытный лидер.

Проблема в том, что «Неман» потерял форму: 2 поражения подряд (от «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочи»), не забивают в 2 последних матчах. В гостях команда играет уверенно (не проигрывают в 5 из 7 выездных матчей). Плюс статистика личных встреч: «Неман» не пропускает от «Барановичей» в 3 последних матчах.

Факты о командах:

«Барановичи»

  • Занимает 15-е место, 5 очков – зона вылета
  • Шесть матчей без побед дома
  • Не проигрывают в 3 последних матчах (небольшой подъeм)
  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Мартин Артюх (2 гола)

«Неман»

  • Занимает 5-е место, 14 очков – борьба за еврокубки
  • Два поражения подряд – спад
  • Не проигрывают в 5 из 7 последних гостевых матчей
  • Не пропускают от «Барановичей» в 3 последних очных встречах
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Павел Савицкий (6 голов)

История личных встреч

  • «Неман» не пропускает в 3 последних матчах против «Барановичей»
  • В 3 последних очных встречах – 2 победы «Немана» и 1 ничья (0:0)

Прогноз на матч «Барановичи» – «Неман»

«Барановичи» борется за выживание, но их оборона дырявая – 1.80 пропущенных. «Неман» потерял форму (2 поражения подряд), но классом выше и нуждается в очках для еврокубков.

Гости стабильно не пропускают от хозяев в последних личных встречах – это психологический плюс. «Барановичи» дома не выигрывают 6 матчей, но в последних турах цепляются за ничьи.

Скорее всего, «Неман» прервeт свою чeрную серию и добьeтся минимальной победы за счeт опыта и надeжной обороны. Голов будет мало – обе команды не блещут в атаке.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Победа «Неман»

1.75
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Автор: Орлов Максим
Беларусь. Высшая лига Неман Барановичи
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