24 мая в рамках 9-го тура белорусской Высшей лиги встретятся «Барановичи» и «Неман». Хозяева занимают предпоследнее 15-е место с 5 очками – зона вылета. Гости располагаются на 5-й строчке с 14 очками – борьба за еврокубки. Класс и мотивация – на стороне гостей.
«Барановичи»
«Барановичи» – аутсайдер, который борется за выживание. Атака работает неплохо для такой команды: 6 голов за последние 5 матчей (1.20 в среднем). Мартин Артюх (2 гола) – главная надежда. Вот только оборона – катастрофа: 9 пропущенных (1.80 в среднем), и пропускают в 7 из 9 последних матчей.
Дома «Барановичи» не могут выиграть 6 матчей подряд – это серьeзная проблема. Но в последних 3 матчах команда не проигрывает (ничьи с «Арсеналом» и «Днепром», победа над «Гомелем» 3:2) – есть намeк на пробуждение.
«Неман»
Гродненский клуб проводит хороший сезон – 5-е место, борьба за еврокубки. Оборона надeжна: 4 пропущенных за последние 5 матчей (0.80 в среднем). Павел Савицкий (6 голов) – опытный лидер.
Проблема в том, что «Неман» потерял форму: 2 поражения подряд (от «Торпедо-БелАЗ» и «Ислочи»), не забивают в 2 последних матчах. В гостях команда играет уверенно (не проигрывают в 5 из 7 выездных матчей). Плюс статистика личных встреч: «Неман» не пропускает от «Барановичей» в 3 последних матчах.
Факты о командах:
«Барановичи»
- Занимает 15-е место, 5 очков – зона вылета
- Шесть матчей без побед дома
- Не проигрывают в 3 последних матчах (небольшой подъeм)
- В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Мартин Артюх (2 гола)
«Неман»
- Занимает 5-е место, 14 очков – борьба за еврокубки
- Два поражения подряд – спад
- Не проигрывают в 5 из 7 последних гостевых матчей
- Не пропускают от «Барановичей» в 3 последних очных встречах
- В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
- Лучший бомбардир: Павел Савицкий (6 голов)
История личных встреч
- «Неман» не пропускает в 3 последних матчах против «Барановичей»
- В 3 последних очных встречах – 2 победы «Немана» и 1 ничья (0:0)
Прогноз на матч «Барановичи» – «Неман»
«Барановичи» борется за выживание, но их оборона дырявая – 1.80 пропущенных. «Неман» потерял форму (2 поражения подряд), но классом выше и нуждается в очках для еврокубков.
Гости стабильно не пропускают от хозяев в последних личных встречах – это психологический плюс. «Барановичи» дома не выигрывают 6 матчей, но в последних турах цепляются за ничьи.
Скорее всего, «Неман» прервeт свою чeрную серию и добьeтся минимальной победы за счeт опыта и надeжной обороны. Голов будет мало – обе команды не блещут в атаке.
Рекомендованные ставки:
- Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.75
- Победа «Неман»