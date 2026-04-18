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  • «Неман» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Неман» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 16:50
Неман
18.04.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Нафтан
7' П. Савицкий 55' Д. Радиковский 85' А. Якимов
5' А. Зайнивов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
33
Дану Спэтару
ПП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Никита Костомаров
ЦЗ
50
Голден Мафвента
ОП
9
Вадим Яковлев
ЦП
6
Кирилл Адамович
ЦП
20
Алимхан Зайнивов
ЦП
70
Салиу Тиуне
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
97
Василий Чернявский
ПВ
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Неман
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
23
Тито Йорми
ЦП
30
Александр Эднач
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
24
Илья Селезнев
ЦП
17
Александр Александрович
ЦП
7
Шамиль Гаджиев
АП
8
Дмитрий Латыхов
ЦФ
7
Музаффар Гурбанов
ЦФ
3-1-4-2
35
Вейдыгер
8
Пантя
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
62
Гордейчук
24
Якимов
88
Савицкий
33
Спэтару
9
Пушняков
55
Гирс
3-1-4-2
13
Харитонович
88
Драбатович
5
Лебедев
3
Костомаров
50
Мафвента
6
Адамович
20
Зайнивов
70
Тиуне
9
Яковлев
97
Чернявский
11
Пранович
47
Козлов
6
Назаренко
6
Назаренко
47
Козлов
62
Гордейчук
23
Йорми
23
Йорми
62
Гордейчук
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
50
Мафвента
24
Селезнев
24
Селезнев
50
Мафвента
6
Адамович
7
Гаджиев
7
Гаджиев
6
Адамович
11
Пранович
8
Латыхов
8
Латыхов
11
Пранович
70
Тиуне
7
Гурбанов
7
Гурбанов
70
Тиуне
Остались в запасе
Неман
Нафтан
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
30
Александр Эднач
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
71
Александр Наумович
ВР
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
30
Александр Эднач
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Неман - Нафтан
1
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Нафтана», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Нафтан»

«Неман» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Неман
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