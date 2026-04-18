18.04.2026, суббота, 18:00
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
Беларусь. Высшая лига, 4 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
3-1-4-2
35
Вейдыгер
8
Пантя
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
62
Гордейчук
24
Якимов
88
Савицкий
33
Спэтару
9
Пушняков
55
Гирс
3-1-4-2
13
Харитонович
88
Драбатович
5
Лебедев
3
Костомаров
50
Мафвента
6
Адамович
20
Зайнивов
70
Тиуне
9
Яковлев
97
Чернявский
11
Пранович
47
Козлов
6
Назаренко
6
Назаренко
47
Козлов
62
Гордейчук
23
Йорми
23
Йорми
62
Гордейчук
88
Савицкий
18
Кравцов
18
Кравцов
88
Савицкий
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
50
Мафвента
24
Селезнев
24
Селезнев
50
Мафвента
6
Адамович
7
Гаджиев
7
Гаджиев
6
Адамович
11
Пранович
8
Латыхов
8
Латыхов
11
Пранович
70
Тиуне
7
Гурбанов
7
Гурбанов
70
Тиуне
Остались в запасе
Неман
Нафтан
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
30
Александр Эднач
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
71
Александр Наумович
ВР
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
30
Александр Эднач
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
22
Матвей Прицкер
ЦЗ
42
Джонатан Джон
ЦЗ
17
Александр Александрович
ЦП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Вячеслав Геращенко
Статистика матча Неман - Нафтан
1
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Нафтана», 4-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Нафтан»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»