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  • «Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

4 апреля, 12:50
Неман
04.04.2026, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Витебск
23' Я. Макушинский (АГ) 30' П. Савицкий
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Витебск
1
Иван Новичков
ВР
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
6
Кирилл Родионов
ЦЗ
23
Никита Наумов
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ПЗ
30
Михаил Башилов
ОП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
20
Евгений Краснов
ЦП
8
Александр Ануфриев
АП
10
Евген Протасов
ЛВ
77
Роман Минаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Неман
16
Никита Матысюк
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
14
Zimo Serif Olatund
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
55
Дмитрий Гирс
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Витебск
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
22
Семён Егоров
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
17
Евгений Новых
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
9
Руслан Теверов
ЦФ
21
Александр Бурнос
ЦФ
86
Марин Згомба
ЦФ
18
Владлен Аникеев
ЦФ
4-1-4-1
35
Вейдыгер
8
Пантя
2
Тонкевич
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
88
Савицкий
33
Спэтару
9
Пушняков
4-1-2-2-1
1
Новичков
91
Назаренко
6
Родионов
23
Наумов
24
Макушинский
30
Башилов
26
Тихоновский
20
Краснов
8
Ануфриев
10
Протасов
77
Минаев
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
62
Гордейчук
62
Гордейчук
88
Савицкий
10
Борубаев
10
Борубаев
88
Савицкий
2
Тонкевич
55
Гирс
55
Гирс
2
Тонкевич
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
24
Макушинский
22
Егоров
22
Егоров
24
Макушинский
20
Краснов
17
Новых
17
Новых
20
Краснов
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
77
Минаев
21
Бурнос
21
Бурнос
77
Минаев
26
Тихоновский
86
Згомба
86
Згомба
26
Тихоновский
Остались в запасе
Неман
Витебск
16
Никита Матысюк
ВР
14
Zimo Serif Olatund
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
14
Zimo Serif Olatund
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Неман - Витебск
1
1
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Витебска», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Витебск»

«Неман» – «Витебск»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Витебск Неман
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