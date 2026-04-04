04.04.2026, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
Беларусь. Высшая лига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
4-1-4-1
35
Вейдыгер
8
Пантя
2
Тонкевич
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
15
Евдокимов
24
Якимов
88
Савицкий
33
Спэтару
9
Пушняков
4-1-2-2-1
1
Новичков
91
Назаренко
6
Родионов
23
Наумов
24
Макушинский
30
Башилов
26
Тихоновский
20
Краснов
8
Ануфриев
10
Протасов
77
Минаев
24
Якимов
6
Назаренко
6
Назаренко
24
Якимов
62
Гордейчук
62
Гордейчук
88
Савицкий
10
Борубаев
10
Борубаев
88
Савицкий
2
Тонкевич
55
Гирс
55
Гирс
2
Тонкевич
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
24
Макушинский
22
Егоров
22
Егоров
24
Макушинский
20
Краснов
17
Новых
17
Новых
20
Краснов
8
Ануфриев
9
Теверов
9
Теверов
8
Ануфриев
77
Минаев
21
Бурнос
21
Бурнос
77
Минаев
26
Тихоновский
86
Згомба
86
Згомба
26
Тихоновский
Остались в запасе
Неман
Витебск
16
Никита Матысюк
ВР
14
Zimo Serif Olatund
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Гуренко
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
14
Zimo Serif Olatund
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
12
Дмитрий Харитонов
ВР
24
Иван Кравченко
ЦЗ
7
Роман Лисовский
ЦП
88
Даниил Песняк
ЦП
18
Владлен Аникеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Сергей Гуренко
Статистика матча Неман - Витебск
1
1
Всего ударов по воротам
10
2
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Витебска», 2-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 апреля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Витебск»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»