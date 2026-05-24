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  • «Барановичи» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

«Барановичи» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

24 мая, 14:50
Барановичи
24.05.2026, воскресенье, 16:00
Беларусь. Высшая лига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Неман
45+2' С. Кендыш
27' С. Пушняков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барановичи
12
Даниил Шапко
ВР
23
Василий Василенко
ЛЗ
33
Кирилл Музыченко
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
2
Станислав Кендыш
ЦЗ
29
Егор Лапун
ОП
8
Вадим Балбух
ЦП
11
N. Ivanov
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Неман
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
9
Сергей Пушняков
АП
33
Дану Спэтару
ПП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Барановичи
26
Денис Шпаковский
ВР
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Владимир Федотов
ЦЗ
41
Дмитрий Волковец
ЛП
7
Тимур Пухов
АП
27
Тигран Саркисян
ПВ
20
Богдан Гусев
ЦФ
9
Семен Пенчук
ЦФ
Неман
16
Никита Матысюк
ВР
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
28
Богдан Левченко
ЛВ
6
Артур Назаренко
ОП
24
Андрей Якимов
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
23
Тито Йорми
ПП
10
Гулжигит Борубаев
ПВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
18
Максим Кравцов
ЦФ
4-1-2-1-2
12
Шапко
23
Василенко
19
Бруй
2
Кендыш
33
Музыченко
29
Лапун
8
Балбух
11
10
Лебедев
77
Артюх
34
Петренко
3-1-3-3
35
Вейдыгер
4
Васильев
20
Садовничий
8
Пантя
47
Козлов
33
Спэтару
88
Савицкий
15
Евдокимов
55
Гирс
9
Пушняков
19
Дайнеко
29
Лапун
98
Свидинский
98
Свидинский
29
Лапун
19
Бруй
7
Пухов
7
Пухов
19
Бруй
10
Лебедев
20
Гусев
20
Гусев
10
Лебедев
77
Артюх
9
Пенчук
9
Пенчук
77
Артюх
55
Гирс
2
Тонкевич
2
Тонкевич
55
Гирс
19
Дайнеко
24
Якимов
24
Якимов
19
Дайнеко
88
Савицкий
62
Гордейчук
62
Гордейчук
88
Савицкий
9
Пушняков
10
Борубаев
10
Борубаев
9
Пушняков
15
Евдокимов
37
Радиковский
37
Радиковский
15
Евдокимов
Остались в запасе
Барановичи
Неман
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владимир Федотов
ЦЗ
41
Дмитрий Волковец
ЛП
27
Тигран Саркисян
ПВ
Главный тренер
Роман Киренкин
16
Никита Матысюк
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
23
Тито Йорми
ПП
28
Богдан Левченко
ЛВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
26
Денис Шпаковский
ВР
5
Владимир Федотов
ЦЗ
41
Дмитрий Волковец
ЛП
27
Тигран Саркисян
ПВ
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
23
Тито Йорми
ПП
28
Богдан Левченко
ЛВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Барановичи - Неман
2
1
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
7
5

Смотреть прямую трансляцию матча «Барановичи» против «Немана», 9-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барановичи» – «Неман»

«Барановичи» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Барановичи
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