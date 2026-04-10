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  • «Минск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

«Минск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

10 апреля, 18:50
Минск
10.04.2026, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Неман
85' М. Гордейчук
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Минск
30
Александр Гутор
ВР
3
Артем Сокол
ЦЗ
66
Франсиско Кампо
ЦЗ
2
Валентин Дихтиевский
ПЗ
26
Владислав Варакса
ОП
13
Илья Алексиевич
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
8
Арсений Мигдаленок
ЛВ
11
Набиль Дауда Натама
ЦФ
4
Джаспер Ирьяс
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Неман
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
8
Юрий Пантя
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
2
Владимир Тонкевич
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
6
Артур Назаренко
ОП
47
Михаил Козлов
ОП
88
Павел Савицкий
ЦП
15
Олег Евдокимов
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
33
Дану Спэтару
ПП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Минск
1
Сергей Ещенко
ВР
79
Илья Свириденко
ЦЗ
14
Эмир Эрнисов
ЦП
23
Артем Турич
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
17
Егор Зубович
ЦФ
32
V. Malyutin
ЦФ
22
Александр Макась
ЦФ
Неман
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
23
Тито Йорми
ЦП
62
Михаил Гордейчук
ЦП
28
Богдан Левченко
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
55
Дмитрий Гирс
ПВ
18
Максим Кравцов
ЦФ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
3-3-2-2
30
Гутор
3
Сокол
66
Кампо
2
Дихтиевский
26
Варакса
13
Алексиевич
29
Дубинец
8
Мигдаленок
80
Ксенофонтов
4
Ирьяс
11
Натама
4-2-3-1
35
Вейдыгер
8
Пантя
2
Тонкевич
20
Садовничий
4
Васильев
6
Назаренко
47
Козлов
33
Спэтару
15
Евдокимов
88
Савицкий
9
Пушняков
8
Мигдаленок
79
Свириденко
79
Свириденко
8
Мигдаленок
11
Натама
23
Турич
23
Турич
11
Натама
29
Дубинец
17
Зубович
17
Зубович
29
Дубинец
80
Ксенофонтов
32
32
80
Ксенофонтов
15
Евдокимов
23
Йорми
23
Йорми
15
Евдокимов
88
Савицкий
62
Гордейчук
62
Гордейчук
88
Савицкий
6
Назаренко
19
Дайнеко
19
Дайнеко
6
Назаренко
2
Тонкевич
55
Гирс
55
Гирс
2
Тонкевич
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
Остались в запасе
Минск
Неман
1
Сергей Ещенко
ВР
14
Эмир Эрнисов
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
28
Богдан Левченко
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
14
Эмир Эрнисов
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Александр Макась
ЦФ
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
28
Богдан Левченко
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Минск - Неман
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Немана», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Минск» – «Неман»

«Минск» – «Неман»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Неман Минск
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