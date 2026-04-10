10.04.2026, пятница, 20:00
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
Беларусь. Высшая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Минск
Минск
3-3-2-2
30
Гутор
3
Сокол
66
Кампо
2
Дихтиевский
26
Варакса
13
Алексиевич
29
Дубинец
8
Мигдаленок
80
Ксенофонтов
4
Ирьяс
11
Натама
4-2-3-1
35
Вейдыгер
8
Пантя
2
Тонкевич
20
Садовничий
4
Васильев
6
Назаренко
47
Козлов
33
Спэтару
15
Евдокимов
88
Савицкий
9
Пушняков
8
Мигдаленок
79
Свириденко
79
Свириденко
8
Мигдаленок
11
Натама
23
Турич
23
Турич
11
Натама
29
Дубинец
17
Зубович
17
Зубович
29
Дубинец
80
Ксенофонтов
32
32
80
Ксенофонтов
15
Евдокимов
23
Йорми
23
Йорми
15
Евдокимов
88
Савицкий
62
Гордейчук
62
Гордейчук
88
Савицкий
6
Назаренко
19
Дайнеко
19
Дайнеко
6
Назаренко
2
Тонкевич
55
Гирс
55
Гирс
2
Тонкевич
9
Пушняков
37
Радиковский
37
Радиковский
9
Пушняков
Остались в запасе
Минск
Неман
1
Сергей Ещенко
ВР
14
Эмир Эрнисов
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Александр Макась
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
28
Богдан Левченко
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Остались в запасе
1
Сергей Ещенко
ВР
14
Эмир Эрнисов
ЦП
6
Феликс Абена
ЦП
33
Константин Малицкий
ЦП
47
Захар Драчев
ПВ
22
Александр Макась
ЦФ
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
28
Богдан Левченко
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Артем Челядинский
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Статистика матча Минск - Неман
Всего ударов по воротам
2
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Минск» против «Немана», 3-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 апреля в 20:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»