Составы команд
Неман
Неман
4-1-4-1
35
Вейдыгер
8
Пантя
2
Тонкевич
20
Садовничий
4
Васильев
47
Козлов
15
Евдокимов
62
Гордейчук
88
Савицкий
33
Спэтару
37
Радиковский
4-1-1-1-3
35
Скопец
33
Рахманов
5
Сакута
88
Дубовский
25
Нескоромный
52
Кресс
12
Телеш
17
Ковалев
15
Яцкевич
11
Гривенев
29
Шарль
62
Гордейчук
24
Якимов
24
Якимов
62
Гордейчук
15
Евдокимов
28
Левченко
28
Левченко
15
Евдокимов
9
Пушняков
9
Пушняков
2
Тонкевич
55
Гирс
55
Гирс
2
Тонкевич
37
Радиковский
18
Кравцов
18
Кравцов
37
Радиковский
12
Телеш
28
Михнюк
28
Михнюк
12
Телеш
11
Гривенев
10
Русаков
10
Русаков
11
Гривенев
52
Кресс
6
6
52
Кресс
15
Яцкевич
8
8
15
Яцкевич
Остались в запасе
Неман
БАТЭ
16
Никита Матысюк
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
19
Алексей Дайнеко
АП
Главный тренер
Игорь Ковалевич
4
Илья Ращеня
ЦЗ
42
Андрей Журин
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
19
Иван Черных
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Артем Концевой
Остались в запасе
16
Никита Матысюк
ВР
6
Артур Назаренко
ОП
19
Алексей Дайнеко
АП
Остались в запасе
4
Илья Ращеня
ЦЗ
42
Андрей Журин
ЦЗ
3
Кристиан Интсоен
ЦЗ
5
Глеб Протасеня
ЦП
19
Иван Черных
ЦФ
30
Анатолий Ярмолич
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Артем Концевой
Статистика матча Неман - БАТЭ
2
1
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против БАТЭ, 1-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – БАТЭ
- Матч игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»