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    Казахстан. Премьер-лига - статистика

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Жоао Пауло Кайрат 18 17 3 0.94
    2 Асхат Тагыберген Ордабасы 16 11 3 0.69
    3 Артур Шушеначев Кайрат 15 8 0 0.53
    4 Рамазан Каримов Мактаарал 3 8 2 2.67
    5 Дмитрий Бородин Кайсар 11 8 6 0.73
    6 Абат Аимбетов Астана 13 7 0 0.54
    7 Иван Свиридов Шахтер 13 7 0 0.54
    8 Бобур Абдихоликов Ордабасы 14 7 0 0.50
    9 Евгений Козлов Атырау 1 7 1 7.00
    10 Серж Дебле Тобол 15 7 1 0.47
    11 Марин Томасов Астана 16 7 1 0.44
    12 Темур Чогадзе Шахтер 11 6 0 0.55
    13 Арман Кенесов Актобе 16 6 0 0.38
    14 Чина Актобе 8 5 0 0.63
    15 Срджан Димитров Окжетпес 15 5 0 0.33
    16 Ислам Чесноков Тобол 13 5 1 0.38
    17 Анес Рушевич Жетысу 6 5 2 0.83
    18 Максим Самородов Актобе 16 5 2 0.31
    19 Айдос Таттыбаев Шахтер 7 5 3 0.71
    20 Алибек Касым Актобе 14 5 3 0.36
    21 Дембо Дарбо Астана 17 5 3 0.29
    22 Токтар Жангылышбай Мактаарал 5 4 0 0.80
    23 Игорь Сергеев Тобол 8 4 0 0.50
    24 Всеволод Садовский Ордабасы 8 4 0 0.50
    25 Сергей Малый Ордабасы 14 4 0 0.29
    26 Дмитрий Сергеев Кайрат 14 4 0 0.29
    27 Максим Чиканчи Кызыл-Жар 15 4 0 0.27
    28 Василий Совпель Кайсар 16 4 0 0.25
    29 Лука Имнадзе Кызыл-Жар 16 4 0 0.25
    30 Виталий Прындета Кайсар 17 4 0 0.24
    31 Элдер Сантана Актобе 18 4 0 0.22
    32 Андрия Филипович Актобе 18 4 0 0.22
    33 Иван Брикнер Окжетпес, Жетысу 9 3 0 0.33
    34 Нурберген Нурбол Жетысу 9 3 0 0.33
    35 Андерсон Ньянгбо Актобе 12 3 0 0.25
    36 Тимур Досмагамбетов Астана 13 3 0 0.23
    37 Евгений Березкин Кызыл-Жар 14 3 0 0.21
    38 Темирлан Эрланов Ордабасы 14 3 0 0.21
    39 Максим Драченко Окжетпес 15 3 0 0.20
    40 Горан Миложко Кайсар 15 3 0 0.20
    Игрок Команда Игры Голы Пасы Гол+Пас
    1 Жоао Пауло Кайрат 18 17 0 17
    2 Асхат Тагыберген Ордабасы 16 11 1 12
    3 Рамазан Каримов Мактаарал 3 8 1 9
    4 Дмитрий Бородин Кайсар 11 8 0 8
    5 Артур Шушеначев Кайрат 15 8 0 8
    6 Евгений Козлов Атырау 1 7 0 7
    7 Абат Аимбетов Астана 13 7 0 7
    8 Иван Свиридов Шахтер 13 7 0 7
    9 Бобур Абдихоликов Ордабасы 14 7 0 7
    10 Серж Дебле Тобол 15 7 0 7
    11 Марин Томасов Астана 16 7 0 7
    12 Айдос Таттыбаев Шахтер 7 5 1 6
    13 Темур Чогадзе Шахтер 11 6 0 6
    14 Арман Кенесов Актобе 16 6 0 6
    15 Дембо Дарбо Астана 17 5 1 6
    16 Анес Рушевич Жетысу 6 5 0 5
    17 Чина Актобе 8 5 0 5
    18 Ислам Чесноков Тобол 13 5 0 5
    19 Алибек Касым Актобе 14 5 0 5
    20 Срджан Димитров Окжетпес 15 5 0 5
    21 Максим Самородов Актобе 16 5 0 5
    22 Василий Совпель Кайсар 16 4 1 5
    23 Токтар Жангылышбай Мактаарал 5 4 0 4
    24 Игорь Сергеев Тобол 8 4 0 4
    25 Всеволод Садовский Ордабасы 8 4 0 4
    26 Эльхан Астанов Ордабасы, Астана 12 2 2 4
    27 Сергей Малый Ордабасы 14 4 0 4
    28 Дмитрий Сергеев Кайрат 14 4 0 4
    29 Максим Чиканчи Кызыл-Жар 15 4 0 4
    30 Лука Имнадзе Кызыл-Жар 16 4 0 4
    31 Виталий Прындета Кайсар 17 4 0 4
    32 Элдер Сантана Актобе 18 4 0 4
    33 Андрия Филипович Актобе 18 4 0 4
    34 Жан-Али Пайруз Мактаарал 2 2 1 3
    35 Йован Стоянович Жетысу 5 3 0 3
    36 Бауржан Исламхан Ордабасы 9 2 1 3
    37 Иван Брикнер Окжетпес, Жетысу 9 3 0 3
    38 Нурберген Нурбол Жетысу 9 3 0 3
    39 Жасулан Молдакараев Окжетпес 10 3 0 3
    40 Роман Муртазаев Шахтер 12 2 1 3
    Игрок Команда Игры Предупреждения
    1 Еркин Тапалов Кызыл-Жар 16 6
    2 Андрия Филипович Актобе 18 6
    3 Дмитрий Рыжук Окжетпес 14 5
    4 Алексей Татаев Окжетпес 16 5
    5 Вячеслав Швырев Кайрат 16 5
    6 Роман Асранкулов Тобол 7 4
    7 Нурберген Нурбол Жетысу 9 4
    8 Ильяс Амирсеитов Жетысу 11 4
    9 Боян Младович Тобол 12 4
    10 Аслан Адиль Жетысу 13 4
    11 Сергей Малый Ордабасы 14 4
    12 Серикжан Мужиков Тобол 15 4
    13 Адильхан Танжариков Актобе 15 4
    14 Леонель Струмия Актобе 16 4
    15 Рамазан Каримов Мактаарал 3 3
    16 Токтар Жангылышбай Мактаарал 5 3
    17 Артем Беседин Ордабасы 6 3
    18 Виктор Дмитренко Шахтер 10 3
    19 Жасулан Молдакараев Окжетпес 10 3
    20 Станислав Басманов Астана 10 3
    21 Дмитрий Бородин Кайсар 11 3
    22 Павел Назаренко Жетысу 12 3
    23 Мади Хасейн Жетысу 12 3
    24 Жоао Педро Кайсар 12 3
    25 Шохан Абзалов Окжетпес 13 3
    26 Мате Цинцадзе Жетысу 14 3
    27 Еркебулан Сейдахмет Кайрат 14 3
    28 Абылайхан Назымханов Шахтер 14 3
    29 Санат Жумаханов Окжетпес 14 3
    30 Виктор Васин Кайрат 15 3
    31 Дидье Кадио Жетысу 15 3
    32 Алекса Аманович Астана 15 3
    33 Максим Самородов Актобе 16 3
    34 Юрий Перцух Шахтер 17 3
    35 Милош Раичкович Актобе 18 3
    36 Дамир Касабулат Кайрат 19 3
    37 Игорь Стасевич Атырау 2 2
    38 Жан-Али Пайруз Мактаарал 2 2
    39 Ihab Ganayem Актобе 2 2
    40 Бриан Аксу 2 2
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