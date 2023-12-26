Казахстан. Премьер-лига - статистика

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Пасы
|1
|Эльхан Астанов
|Ордабасы, Астана
|12
|2
|2
|Жан-Али Пайруз
|Мактаарал
|2
|1
|3
|Рамазан Каримов
|Мактаарал
|3
|1
|4
|Самат Сарсенов
|Окжетпес
|7
|1
|5
|Айдос Таттыбаев
|Шахтер
|7
|1
|6
|Дмитрий Яшин
|Актобе
|8
|1
|7
|Бауржан Исламхан
|Ордабасы
|9
|1
|8
|Камо Оганесян
|Астана
|12
|1
|9
|Роман Муртазаев
|Шахтер
|12
|1
|10
|Адилет Кенесбек
|Кайсар
|13
|1
|11
|Юрий Бушман
|Кызыл-Жар
|14
|1
|12
|Серикжан Мужиков
|Тобол
|15
|1
|13
|Руслан Сахалбаев
|Кайсар
|15
|1
|14
|Асхат Балтабеков
|Жетысу
|15
|1
|15
|Асхат Тагыберген
|Ордабасы
|16
|1
|16
|Василий Совпель
|Кайсар
|16
|1
|17
|Дембо Дарбо
|Астана
|17
|1
|Игрок
|Команда
|Игры
|Удаления
|1
|Жоао Педро
|Кайсар
|12
|2
|2
|Жан-Али Пайруз
|Мактаарал
|2
|1
|3
|Токтар Жангылышбай
|Мактаарал
|5
|1
|4
|Роман Асранкулов
|Тобол
|7
|1
|5
|Виктор Дмитренко
|Шахтер
|10
|1
|6
|Мади Хасейн
|Жетысу
|12
|1
|7
|Сергей Малый
|Ордабасы
|14
|1
|8
|Юрий Бушман
|Кызыл-Жар
|14
|1
|9
|Мате Цинцадзе
|Жетысу
|14
|1
|10
|Алибек Касым
|Актобе
|14
|1
|11
|Адильхан Танжариков
|Актобе
|15
|1
|12
|Максим Самородов
|Актобе
|16
|1
|13
|Иван Граф
|Кызыл-Жар
|17
|1
|14
|Дидар Жалмукан
|Кайсар
|18
|1
|15
|Альберт Габараев
|Тобол
|18
|1