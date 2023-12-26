Казахстан. Премьер-лига

Сезон:
Позиция:
|Игрок
|Команда
|Игры
|Голы
|Пен
|Г/И
|1
|Евгений Березкин
|Кызыл-Жар
|5
|4
|0
|0.80
|2
|Максим Самородов
|Актобе
|4
|4
|1
|1.00
|3
|Идрис Умаев
|Актобе
|4
|3
|0
|0.75
|4
|Жасур Яхшибоев
|Ордабасы
|5
|3
|0
|0.60
|5
|Давид Энен
|Тобол
|4
|2
|0
|0.50
|6
|Сергей Малый
|Ордабасы
|5
|2
|0
|0.40
|7
|Жоао Пауло
|Кайрат
|5
|2
|0
|0.40
|8
|Борис Смилянич
|Кызыл-Жар
|5
|2
|0
|0.40
|9
|Серикжан Мужиков
|Жетысу
|4
|2
|1
|0.50
|10
|Эльхан Астанов
|Астана
|4
|2
|1
|0.50
|11
|Чина
|Елимай
|4
|2
|1
|0.50
|12
|Педру Эужениу
|Атырау
|1
|1
|0
|1.00
|13
|Станислав Басманов
|Астана
|1
|1
|0
|1.00
|14
|Евгений Шахов
|Тобол
|2
|1
|0
|0.50
|15
|Роман Муртазаев
|Елимай
|2
|1
|0
|0.50
|16
|Токтар Жангылышбай
|Кайсар
|2
|1
|0
|0.50
|17
|Валерий Громыко
|Кайсар
|2
|1
|0
|0.50
|18
|Денис Гречихо
|Женис
|2
|1
|0
|0.50
|19
|Вячеслав Швырев
|Кайрат
|2
|1
|0
|0.50
|20
|Тимур Мульдинов
|Кызыл-Жар
|2
|1
|0
|0.50
|21
|Адильхан Танжариков
|Актобе
|2
|1
|0
|0.50
|22
|Годберг Купер
|Тобол
|2
|1
|0
|0.50
|23
|Алексей Щебетун
|Кызыл-Жар
|3
|1
|0
|0.33
|24
|Дорни Ромеро
|Актобе
|3
|1
|0
|0.33
|25
|Марин Томасов
|Астана
|4
|1
|0
|0.25
|26
|Николай Сигневич
|Атырау
|4
|1
|0
|0.25
|27
|Роберт Тамбе
|Елимай
|4
|1
|0
|0.25
|28
|Леонардо Вака
|Туран
|4
|1
|0
|0.25
|29
|Еркин Тапалов
|Тобол
|4
|1
|0
|0.25
|30
|Пап-Алиун Ндиайе
|Тобол
|4
|1
|0
|0.25
|31
|Игор Иванович
|Тобол
|4
|1
|0
|0.25
|32
|Игорь Пластун
|Ордабасы
|5
|1
|0
|0.20
|33
|Рохер Каньяс
|Шахтер
|5
|1
|0
|0.20
|34
|Ян Вороговский
|Астана
|5
|1
|0
|0.20
|35
|Зоран Нижич
|Кызыл-Жар
|5
|1
|0
|0.20
|36
|Гиорги Зария
|Кайрат
|5
|1
|0
|0.20
|37
|Усман Камара
|Астана
|5
|1
|0
|0.20
|38
|Златан Шехович
|Ордабасы
|5
|1
|0
|0.20
|39
|Бранислав Слука
|Туран
|5
|1
|0
|0.20
|40
|Шахбоз Умаров
|Ордабасы
|5
|1
|0
|0.20