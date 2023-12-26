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    Бомбардиры Казахстан. Премьер-лига

    Сезон:
    Позиция:
    Игрок Команда Игры Голы Пен Г/И
    1 Евгений Березкин Кызыл-Жар 5 4 0 0.80
    2 Максим Самородов Актобе 4 4 1 1.00
    3 Идрис Умаев Актобе 4 3 0 0.75
    4 Жасур Яхшибоев Ордабасы 5 3 0 0.60
    5 Давид Энен Тобол 4 2 0 0.50
    6 Сергей Малый Ордабасы 5 2 0 0.40
    7 Жоао Пауло Кайрат 5 2 0 0.40
    8 Борис Смилянич Кызыл-Жар 5 2 0 0.40
    9 Серикжан Мужиков Жетысу 4 2 1 0.50
    10 Эльхан Астанов Астана 4 2 1 0.50
    11 Чина Елимай 4 2 1 0.50
    12 Педру Эужениу Атырау 1 1 0 1.00
    13 Станислав Басманов Астана 1 1 0 1.00
    14 Евгений Шахов Тобол 2 1 0 0.50
    15 Роман Муртазаев Елимай 2 1 0 0.50
    16 Токтар Жангылышбай Кайсар 2 1 0 0.50
    17 Валерий Громыко Кайсар 2 1 0 0.50
    18 Денис Гречихо Женис 2 1 0 0.50
    19 Вячеслав Швырев Кайрат 2 1 0 0.50
    20 Тимур Мульдинов Кызыл-Жар 2 1 0 0.50
    21 Адильхан Танжариков Актобе 2 1 0 0.50
    22 Годберг Купер Тобол 2 1 0 0.50
    23 Алексей Щебетун Кызыл-Жар 3 1 0 0.33
    24 Дорни Ромеро Актобе 3 1 0 0.33
    25 Марин Томасов Астана 4 1 0 0.25
    26 Николай Сигневич Атырау 4 1 0 0.25
    27 Роберт Тамбе Елимай 4 1 0 0.25
    28 Леонардо Вака Туран 4 1 0 0.25
    29 Еркин Тапалов Тобол 4 1 0 0.25
    30 Пап-Алиун Ндиайе Тобол 4 1 0 0.25
    31 Игор Иванович Тобол 4 1 0 0.25
    32 Игорь Пластун Ордабасы 5 1 0 0.20
    33 Рохер Каньяс Шахтер 5 1 0 0.20
    34 Ян Вороговский Астана 5 1 0 0.20
    35 Зоран Нижич Кызыл-Жар 5 1 0 0.20
    36 Гиорги Зария Кайрат 5 1 0 0.20
    37 Усман Камара Астана 5 1 0 0.20
    38 Златан Шехович Ордабасы 5 1 0 0.20
    39 Бранислав Слука Туран 5 1 0 0.20
    40 Шахбоз Умаров Ордабасы 5 1 0 0.20
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