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Главная
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Новости
Новости чемпионата Казахстана 2026
Фото
Экс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Матч «Кайрата» перенесут из-за Канье Уэста
24 июля
2
Фото
«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
Фото
Два российских игрока перешли в клубы, которые сыграют в Лиге конференций
5 июля
1
Нани высказался об игре Роналду на ЧМ-2026
2 июля
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
Фото
Зенитовец Алип получил еще один диплом
27 июня
5
Реакция «Ахмата» на интерес «Спартака» к Самородову
27 июня
3
На ЧМ-2026 перепутали Узбекистан с Казахстаном
19 июня
5
Фото
Зенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
В клубе из Казахстана высказались о возможном переходе вингера «Спартака»
29 апреля
2
Шпилевский после увольнения из «Пари НН» может принять команду из ЛЧ
28 апреля
Фото
Тренер России на ЧМ-2018 возглавил казахстанский клуб
24 апреля
Адиев – об увольнении из «Крыльев» и отказа «Актобе»: «Рад, что так получилось»
22 апреля
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
В «Барселоне» появится первый игрок из Казахстана
1 апреля
1
«Актобе» отказался от Адиева, уволенного из «Крыльев» после переговоров с казахстанским клубом
1 апреля
7
«Актобе» пришлось переехать из-за Нани
28 марта
1
Стало известно, будут ли «Крылья» штрафовать Адиева за переговоры с «Актобе»
26 марта
Реакция Бубнова на переговоры тренера «Крыльев» Адиева с другим клубом
25 марта
1
Тренеру «Крыльев» Адиеву обещали утроить зарплату в Казахстане
25 марта
6
Адиев поставил точку в слухах об уходе из «Крыльев Советов»
25 марта
3
Адиева обвинили в подлости и «кидке»
25 марта
1
Адиев прояснил ситуацию с уходом из «Крыльев»: «Я никуда не сбегал!»
24 марта
3
Адиев решил покинуть «Крылья Советов» по двум причинам
24 марта
1
1
2
3
4
5
Главные новости
Фото
Экс-тренер «Спартака» Слишкович нашел новую работу
Вчера, 22:47
В казахстанском футболе избавляются от всего русского
29 июля
5
Фото
«Барселона» представила первого казахстанского футболиста в истории клуба
16 июля
5
«Балтике» отказали в трансфере казахстанского таланта
8 июля
4
Интерес к Дзюбе есть только в одной зарубежной стране
1 июля
4
Фото
Зенитовец Алип выловил огромную рыбу в Каспийском море
17 июня
19
Хаби Алонсо принял решение по казахстанскому таланту «Челси»
16 июня
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
26 мая
4
Раскрыт размер зарплаты Аршавина в последние годы карьеры
30 апреля
2
Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане
3 апреля
1
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