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Команда:
Тур/Стадия:
Казахстан. Премьер-лига 2023, 26 тур
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Окжетпес
|1:1
|Мактаарал
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Каспий
|1:0
|Ордабасы
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Шахтер
|1:1
|Астана
|29 октября, воскресенье
|14:00
|Актобе
|2:2
|Жетысу
|29 октября, воскресенье
|12:00
|Кызыл-Жар
|0:1
|Кайсар
|29 октября, воскресенье
|12:00
|Атырау
|0:0
|Кайрат
|29 октября, воскресенье
|12:00
|Аксу
|0:3
|Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2023, 25 тур
|22 октября, воскресенье
|16:00
|Ордабасы
|3:1
|Шахтер
|22 октября, воскресенье
|14:00
|Кайсар
|1:0
|Атырау
|22 октября, воскресенье
|11:00
|Окжетпес
|1:1
|Актобе
|21 октября, суббота
|17:00
|Астана
|2:1
|Жетысу
|21 октября, суббота
|15:00
|Тобол
|1:1
|Каспий
|21 октября, суббота
|15:00
|Кайрат
|4:1
|Аксу
|21 октября, суббота
|13:00
|Мактаарал
|2:1
|Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига 2023, 17 тур
|5 октября, четверг
|13:00
|Мактаарал
|1:1
|Тобол
|30 июля, воскресенье
|17:00
|Атырау
|0:1
|Жетысу
|30 июля, воскресенье
|16:00
|Каспий
|2:2
|Актобе
|29 июля, суббота
|18:00
|Кайсар
|0:0
|Кайрат
|29 июля, суббота
|18:00
|Аксу
|2:1
|Шахтер
|29 июля, суббота
|16:00
|Кызыл-Жар
|1:0
|Астана
|10 июля, понедельник
|16:00
|Окжетпес
|0:4
|Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига 2023, 24 тур
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Атырау
|2:0
|Мактаарал
|1 октября, воскресенье
|14:00
|Каспий
|1:1
|Кайрат
|1 октября, воскресенье
|13:00
|Жетысу
|1:2
|Ордабасы
|1 октября, воскресенье
|12:00
|Кызыл-Жар
|1:2
|Окжетпес
|1 октября, воскресенье
|12:00
|Аксу
|2:0
|Кайсар
|30 сентября, суббота
|16:00
|Актобе
|2:0
|Астана
|30 сентября, суббота
|14:00
|Шахтер
|2:1
|Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2023, 18 тур
|27 сентября, среда
|17:00
|Ордабасы
|1:0
|Мактаарал
|27 сентября, среда
|16:00
|Астана
|5:2
|Окжетпес
|6 августа, воскресенье
|18:00
|Актобе
|4:2
|Кайрат
|6 августа, воскресенье
|16:00
|Тобол
|0:2
|Кайсар
|5 августа, суббота
|18:00
|Шахтер
|2:2
|Атырау
|5 августа, суббота
|16:00
|Каспий
|3:1
|Аксу
|5 августа, суббота
|15:00
|Жетысу
|1:1
|Кызыл-Жар
Казахстан. Премьер-лига 2023, 15 тур
Казахстан. Премьер-лига 2023, 23 тур
|24 сентября, воскресенье
|16:00
|Ордабасы
|1:2
|Астана
|24 сентября, воскресенье
|15:00
|Тобол
|1:2
|Жетысу
|24 сентября, воскресенье
|12:00
|Окжетпес
|0:0
|Атырау
|23 сентября, суббота
|17:00
|Кайсар
|3:1
|Каспий
|23 сентября, суббота
|16:00
|Кайрат
|0:0
|Шахтер
|23 сентября, суббота
|14:00
|Мактаарал
|2:0
|Аксу
|23 сентября, суббота
|12:00
|Кызыл-Жар
|0:0
|Актобе
Казахстан. Премьер-лига 2023, 22 тур
|17 сентября, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|2:2
|Кайсар
|17 сентября, воскресенье
|13:00
|Жетысу
|1:2
|Кайрат
|16 сентября, суббота
|18:00
|Актобе
|2:1
|Ордабасы
|16 сентября, суббота
|16:00
|Астана
|2:1
|Тобол
|16 сентября, суббота
|15:00
|Атырау
|0:0
|Кызыл-Жар
|15 сентября, пятница
|14:00
|Каспий
|0:2
|Мактаарал
|15 сентября, пятница
|12:00
|Аксу
|0:1
|Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2023, 21 тур
|27 августа, воскресенье
|18:00
|Тобол
|0:0
|Ордабасы
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Кайрат
|1:0
|Астана
|27 августа, воскресенье
|16:00
|Атырау
|0:0
|Актобе
|27 августа, воскресенье
|14:00
|Кызыл-Жар
|1:0
|Аксу
|26 августа, суббота
|18:00
|Кайсар
|1:1
|Жетысу
|26 августа, суббота
|15:00
|Мактаарал
|3:1
|Шахтер
|26 августа, суббота
|14:00
|Окжетпес
|3:3
|Каспий
Казахстан. Премьер-лига 2023, 20 тур
|20 августа, воскресенье
|18:00
|Ордабасы
|1:0
|Кайрат
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Актобе
|1:1
|Тобол
|20 августа, воскресенье
|16:00
|Астана
|1:1
|Кайсар
|20 августа, воскресенье
|14:00
|Жетысу
|0:1
|Мактаарал
|19 августа, суббота
|18:00
|Аксу
|4:1
|Атырау
|19 августа, суббота
|16:00
|Каспий
|1:2
|Кызыл-Жар
|19 августа, суббота
|14:00
|Шахтер
|2:0
|Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2023, 19 тур
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Кайсар
|2:3
|Ордабасы
|13 августа, воскресенье
|18:00
|Аксу
|1:1
|Актобе
|13 августа, воскресенье
|16:00
|Кайрат
|2:1
|Тобол
|13 августа, воскресенье
|14:00
|Кызыл-Жар
|1:1
|Шахтер
|12 августа, суббота
|16:00
|Атырау
|1:0
|Каспий
|12 августа, суббота
|14:00
|Окжетпес
|2:1
|Жетысу
|10 мая, среда
|15:00
|Мактаарал
|0:1
|Астана
Казахстан. Премьер-лига 2023, 16 тур
|23 июля, воскресенье
|18:00
|Тобол
|2:0
|Окжетпес
|23 июля, воскресенье
|16:00
|Кайрат
|2:2
|Мактаарал
|23 июля, воскресенье
|15:00
|Шахтер
|1:0
|Каспий
|22 июля, суббота
|18:00
|Ордабасы
|2:1
|Кызыл-Жар
|22 июля, суббота
|17:00
|Актобе
|1:0
|Кайсар
|22 июля, суббота
|16:00
|Астана
|0:0
|Атырау
|22 июля, суббота
|15:00
|Жетысу
|1:1
|Аксу
Казахстан. Премьер-лига 2023, 14 тур
Казахстан. Премьер-лига 2023, 13 тур
|2 июля, воскресенье
|16:00
|Каспий
|1:2
|Астана
|2 июля, воскресенье
|14:00
|Кызыл-Жар
|2:1
|Кайрат
|25 июня, воскресенье
|17:00
|Актобе
|1:1
|Мактаарал
|25 июня, воскресенье
|15:00
|Окжетпес
|0:1
|Кайсар
|24 июня, суббота
|18:00
|Аксу
|0:1
|Ордабасы
|24 июня, суббота
|17:00
|Шахтер
|0:1
|Жетысу
|24 июня, суббота
|16:00
|Атырау
|3:0
|Тобол
Казахстан. Премьер-лига 2023, 12 тур
Казахстан. Премьер-лига 2023, 11 тур
|28 мая, воскресенье
|17:00
|Кайсар
|0:1
|Актобе
|28 мая, воскресенье
|15:00
|Атырау
|0:0
|Астана
|28 мая, воскресенье
|13:00
|Кызыл-Жар
|0:1
|Ордабасы
|28 мая, воскресенье
|11:00
|Окжетпес
|1:2
|Тобол
|27 мая, суббота
|15:00
|Мактаарал
|3:1
|Кайрат
|27 мая, суббота
|14:00
|Каспий
|1:1
|Шахтер
|27 мая, суббота
|12:00
|Аксу
|2:1
|Жетысу
Казахстан. Премьер-лига 2023, 10 тур
|21 мая, воскресенье
|18:00
|Ордабасы
|1:0
|Окжетпес
|21 мая, воскресенье
|17:00
|Актобе
|0:0
|Каспий
|21 мая, воскресенье
|15:00
|Кайрат
|0:3
|Кайсар
|21 мая, воскресенье
|13:00
|Тобол
|1:0
|Мактаарал
|20 мая, суббота
|16:00
|Астана
|3:2
|Кызыл-Жар
|20 мая, суббота
|14:00
|Шахтер
|2:1
|Аксу
|20 мая, суббота
|14:00
|Жетысу
|0:3
|Атырау
Казахстан. Премьер-лига 2023, 9 тур
Казахстан. Премьер-лига 2023, 8 тур
Казахстан. Премьер-лига 2023, 7 тур
|23 апреля, воскресенье
|17:00
|Кайсар
|1:2
|Астана
|23 апреля, воскресенье
|15:00
|Кайрат
|2:2
|Ордабасы
|23 апреля, воскресенье
|13:00
|Тобол
|2:2
|Актобе
|23 апреля, воскресенье
|13:00
|Атырау
|2:1
|Аксу
|23 апреля, воскресенье
|11:00
|Окжетпес
|1:1
|Шахтер
|22 апреля, суббота
|14:00
|Мактаарал
|1:2
|Жетысу
|22 апреля, суббота
|12:00
|Кызыл-Жар
|1:1
|Каспий
Казахстан. Премьер-лига 2023, 6 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Ордабасы
|4:1
|Тобол
|16 апреля, воскресенье
|16:00
|Астана
|0:3
|Кайрат
|16 апреля, воскресенье
|14:00
|Актобе
|4:0
|Атырау
|16 апреля, воскресенье
|12:00
|Аксу
|0:2
|Кызыл-Жар
|15 апреля, суббота
|14:00
|Шахтер
|3:0
|Мактаарал
|15 апреля, суббота
|14:00
|Жетысу
|0:2
|Кайсар
|15 апреля, суббота
|12:00
|Каспий
|2:1
|Окжетпес
Казахстан. Премьер-лига 2023, 5 тур
|9 апреля, воскресенье
|18:00
|Ордабасы
|1:1
|Актобе
|9 апреля, воскресенье
|16:00
|Тобол
|0:1
|Астана
|9 апреля, воскресенье
|14:00
|Кайрат
|2:3
|Жетысу
|8 апреля, суббота
|17:00
|Кайсар
|2:1
|Шахтер
|8 апреля, суббота
|14:00
|Мактаарал
|3:1
|Каспий
|8 апреля, суббота
|13:00
|Кызыл-Жар
|1:0
|Атырау
|8 апреля, суббота
|11:00
|Окжетпес
|3:0
|Аксу
Казахстан. Премьер-лига 2023, 4 тур
|2 апреля, воскресенье
|16:00
|Астана
|2:0
|Ордабасы
|2 апреля, воскресенье
|14:00
|Актобе
|1:3
|Кызыл-Жар
|2 апреля, воскресенье
|14:00
|Атырау
|0:4
|Окжетпес
|2 апреля, воскресенье
|12:00
|Жетысу
|1:1
|Тобол
|1 апреля, суббота
|15:00
|Аксу
|2:1
|Мактаарал
|1 апреля, суббота
|13:00
|Шахтер
|1:1
|Кайрат
|1 апреля, суббота
|11:00
|Каспий
|1:3
|Кайсар
Казахстан. Премьер-лига 2023, 3 тур
Казахстан. Премьер-лига 2023, 2 тур
Казахстан. Премьер-лига 2023, 1 тур
|5 марта, воскресенье
|16:00
|Кайсар
|0:1
|Кызыл-Жар
|5 марта, воскресенье
|14:00
|Кайрат
|2:2
|Атырау
|5 марта, воскресенье
|12:00
|Мактаарал
|0:1
|Окжетпес
|4 марта, суббота
|17:00
|Астана
|2:1
|Шахтер
|4 марта, суббота
|15:00
|Тобол
|3:1
|Аксу
|4 марта, суббота
|13:00
|Жетысу
|0:1
|Актобе
|4 марта, суббота
|11:00
|Ордабасы
|3:1
|Каспий
Нет завершенных матчей