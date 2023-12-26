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    Казахстан. Премьер-лига - результаты

    Cезон:
    Команда:
    Тур/Стадия:
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 26 тур
    29 октября, воскресенье 14:00 Окжетпес 1:1 Мактаарал
    29 октября, воскресенье 14:00 Каспий 1:0 Ордабасы
    29 октября, воскресенье 14:00 Шахтер 1:1 Астана
    29 октября, воскресенье 14:00 Актобе 2:2 Жетысу
    29 октября, воскресенье 12:00 Кызыл-Жар 0:1 Кайсар
    29 октября, воскресенье 12:00 Атырау 0:0 Кайрат
    29 октября, воскресенье 12:00 Аксу 0:3 Тобол
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 25 тур
    22 октября, воскресенье 16:00 Ордабасы 3:1 Шахтер
    22 октября, воскресенье 14:00 Кайсар 1:0 Атырау
    22 октября, воскресенье 11:00 Окжетпес 1:1 Актобе
    21 октября, суббота 17:00 Астана 2:1 Жетысу
    21 октября, суббота 15:00 Тобол 1:1 Каспий
    21 октября, суббота 15:00 Кайрат 4:1 Аксу
    21 октября, суббота 13:00 Мактаарал 2:1 Кызыл-Жар
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 17 тур
    5 октября, четверг 13:00 Мактаарал 1:1 Тобол
    30 июля, воскресенье 17:00 Атырау 0:1 Жетысу
    30 июля, воскресенье 16:00 Каспий 2:2 Актобе
    29 июля, суббота 18:00 Кайсар 0:0 Кайрат
    29 июля, суббота 18:00 Аксу 2:1 Шахтер
    29 июля, суббота 16:00 Кызыл-Жар 1:0 Астана
    10 июля, понедельник 16:00 Окжетпес 0:4 Ордабасы
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 24 тур
    1 октября, воскресенье 14:00 Атырау 2:0 Мактаарал
    1 октября, воскресенье 14:00 Каспий 1:1 Кайрат
    1 октября, воскресенье 13:00 Жетысу 1:2 Ордабасы
    1 октября, воскресенье 12:00 Кызыл-Жар 1:2 Окжетпес
    1 октября, воскресенье 12:00 Аксу 2:0 Кайсар
    30 сентября, суббота 16:00 Актобе 2:0 Астана
    30 сентября, суббота 14:00 Шахтер 2:1 Тобол
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 18 тур
    27 сентября, среда 17:00 Ордабасы 1:0 Мактаарал
    27 сентября, среда 16:00 Астана 5:2 Окжетпес
    6 августа, воскресенье 18:00 Актобе 4:2 Кайрат
    6 августа, воскресенье 16:00 Тобол 0:2 Кайсар
    5 августа, суббота 18:00 Шахтер 2:2 Атырау
    5 августа, суббота 16:00 Каспий 3:1 Аксу
    5 августа, суббота 15:00 Жетысу 1:1 Кызыл-Жар
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 15 тур
    27 сентября, среда 12:00 Кызыл-Жар 1:1 Тобол
    16 июля, воскресенье 17:00 Каспий 1:2 Жетысу
    15 июля, суббота 17:00 Атырау 1:1 Ордабасы
    15 июля, суббота 16:00 Мактаарал 2:2 Кайсар
    15 июля, суббота 16:00 Шахтер 0:1 Актобе
    15 июля, суббота 14:00 Окжетпес 0:1 Кайрат
    24 мая, среда 17:00 Аксу 0:1 Астана
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 23 тур
    24 сентября, воскресенье 16:00 Ордабасы 1:2 Астана
    24 сентября, воскресенье 15:00 Тобол 1:2 Жетысу
    24 сентября, воскресенье 12:00 Окжетпес 0:0 Атырау
    23 сентября, суббота 17:00 Кайсар 3:1 Каспий
    23 сентября, суббота 16:00 Кайрат 0:0 Шахтер
    23 сентября, суббота 14:00 Мактаарал 2:0 Аксу
    23 сентября, суббота 12:00 Кызыл-Жар 0:0 Актобе
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 22 тур
    17 сентября, воскресенье 15:00 Шахтер 2:2 Кайсар
    17 сентября, воскресенье 13:00 Жетысу 1:2 Кайрат
    16 сентября, суббота 18:00 Актобе 2:1 Ордабасы
    16 сентября, суббота 16:00 Астана 2:1 Тобол
    16 сентября, суббота 15:00 Атырау 0:0 Кызыл-Жар
    15 сентября, пятница 14:00 Каспий 0:2 Мактаарал
    15 сентября, пятница 12:00 Аксу 0:1 Окжетпес
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 21 тур
    27 августа, воскресенье 18:00 Тобол 0:0 Ордабасы
    27 августа, воскресенье 16:00 Кайрат 1:0 Астана
    27 августа, воскресенье 16:00 Атырау 0:0 Актобе
    27 августа, воскресенье 14:00 Кызыл-Жар 1:0 Аксу
    26 августа, суббота 18:00 Кайсар 1:1 Жетысу
    26 августа, суббота 15:00 Мактаарал 3:1 Шахтер
    26 августа, суббота 14:00 Окжетпес 3:3 Каспий
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 20 тур
    20 августа, воскресенье 18:00 Ордабасы 1:0 Кайрат
    20 августа, воскресенье 17:00 Актобе 1:1 Тобол
    20 августа, воскресенье 16:00 Астана 1:1 Кайсар
    20 августа, воскресенье 14:00 Жетысу 0:1 Мактаарал
    19 августа, суббота 18:00 Аксу 4:1 Атырау
    19 августа, суббота 16:00 Каспий 1:2 Кызыл-Жар
    19 августа, суббота 14:00 Шахтер 2:0 Окжетпес
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 19 тур
    13 августа, воскресенье 18:00 Кайсар 2:3 Ордабасы
    13 августа, воскресенье 18:00 Аксу 1:1 Актобе
    13 августа, воскресенье 16:00 Кайрат 2:1 Тобол
    13 августа, воскресенье 14:00 Кызыл-Жар 1:1 Шахтер
    12 августа, суббота 16:00 Атырау 1:0 Каспий
    12 августа, суббота 14:00 Окжетпес 2:1 Жетысу
    10 мая, среда 15:00 Мактаарал 0:1 Астана
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 16 тур
    23 июля, воскресенье 18:00 Тобол 2:0 Окжетпес
    23 июля, воскресенье 16:00 Кайрат 2:2 Мактаарал
    23 июля, воскресенье 15:00 Шахтер 1:0 Каспий
    22 июля, суббота 18:00 Ордабасы 2:1 Кызыл-Жар
    22 июля, суббота 17:00 Актобе 1:0 Кайсар
    22 июля, суббота 16:00 Астана 0:0 Атырау
    22 июля, суббота 15:00 Жетысу 1:1 Аксу
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 14 тур
    2 июля, воскресенье 18:00 Ордабасы 2:0 Аксу
    2 июля, воскресенье 17:00 Тобол 1:0 Атырау
    1 июля, суббота 18:00 Кайсар 0:1 Окжетпес
    1 июля, суббота 15:00 Жетысу 1:3 Шахтер
    1 июля, суббота 15:00 Мактаарал 1:2 Актобе
    24 июня, суббота 15:00 Астана 3:1 Каспий
    24 июня, суббота 15:00 Кайрат 3:0 Кызыл-Жар
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 13 тур
    2 июля, воскресенье 16:00 Каспий 1:2 Астана
    2 июля, воскресенье 14:00 Кызыл-Жар 2:1 Кайрат
    25 июня, воскресенье 17:00 Актобе 1:1 Мактаарал
    25 июня, воскресенье 15:00 Окжетпес 0:1 Кайсар
    24 июня, суббота 18:00 Аксу 0:1 Ордабасы
    24 июня, суббота 17:00 Шахтер 0:1 Жетысу
    24 июня, суббота 16:00 Атырау 3:0 Тобол
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 12 тур
    4 июня, воскресенье 17:00 Кайсар 0:2 Мактаарал
    4 июня, воскресенье 15:00 Жетысу 3:2 Каспий
    3 июня, суббота 18:00 Актобе 2:0 Шахтер
    3 июня, суббота 18:00 Ордабасы 2:1 Атырау
    3 июня, суббота 17:00 Астана 1:0 Аксу
    3 июня, суббота 17:00 Тобол 1:0 Кызыл-Жар
    3 июня, суббота 16:00 Кайрат 2:1 Окжетпес
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 11 тур
    28 мая, воскресенье 17:00 Кайсар 0:1 Актобе
    28 мая, воскресенье 15:00 Атырау 0:0 Астана
    28 мая, воскресенье 13:00 Кызыл-Жар 0:1 Ордабасы
    28 мая, воскресенье 11:00 Окжетпес 1:2 Тобол
    27 мая, суббота 15:00 Мактаарал 3:1 Кайрат
    27 мая, суббота 14:00 Каспий 1:1 Шахтер
    27 мая, суббота 12:00 Аксу 2:1 Жетысу
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 10 тур
    21 мая, воскресенье 18:00 Ордабасы 1:0 Окжетпес
    21 мая, воскресенье 17:00 Актобе 0:0 Каспий
    21 мая, воскресенье 15:00 Кайрат 0:3 Кайсар
    21 мая, воскресенье 13:00 Тобол 1:0 Мактаарал
    20 мая, суббота 16:00 Астана 3:2 Кызыл-Жар
    20 мая, суббота 14:00 Шахтер 2:1 Аксу
    20 мая, суббота 14:00 Жетысу 0:3 Атырау
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 9 тур
    14 мая, воскресенье 16:00 Кайсар 1:0 Тобол
    14 мая, воскресенье 14:00 Кайрат 2:1 Актобе
    14 мая, воскресенье 12:00 Окжетпес 0:0 Астана
    13 мая, суббота 18:00 Мактаарал 1:2 Ордабасы
    13 мая, суббота 16:00 Атырау 2:1 Шахтер
    13 мая, суббота 14:00 Кызыл-Жар 1:0 Жетысу
    13 мая, суббота 12:00 Аксу 0:1 Каспий
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 8 тур
    7 мая, воскресенье 16:00 Шахтер 1:0 Кызыл-Жар
    7 мая, воскресенье 14:00 Каспий 1:1 Атырау
    7 мая, воскресенье 12:00 Жетысу 1:0 Окжетпес
    6 мая, суббота 18:00 Ордабасы 4:0 Кайсар
    6 мая, суббота 16:00 Астана 2:0 Мактаарал
    6 мая, суббота 14:00 Актобе 2:1 Аксу
    6 мая, суббота 14:00 Тобол 2:3 Кайрат
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 7 тур
    23 апреля, воскресенье 17:00 Кайсар 1:2 Астана
    23 апреля, воскресенье 15:00 Кайрат 2:2 Ордабасы
    23 апреля, воскресенье 13:00 Тобол 2:2 Актобе
    23 апреля, воскресенье 13:00 Атырау 2:1 Аксу
    23 апреля, воскресенье 11:00 Окжетпес 1:1 Шахтер
    22 апреля, суббота 14:00 Мактаарал 1:2 Жетысу
    22 апреля, суббота 12:00 Кызыл-Жар 1:1 Каспий
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 6 тур
    16 апреля, воскресенье 18:00 Ордабасы 4:1 Тобол
    16 апреля, воскресенье 16:00 Астана 0:3 Кайрат
    16 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 4:0 Атырау
    16 апреля, воскресенье 12:00 Аксу 0:2 Кызыл-Жар
    15 апреля, суббота 14:00 Шахтер 3:0 Мактаарал
    15 апреля, суббота 14:00 Жетысу 0:2 Кайсар
    15 апреля, суббота 12:00 Каспий 2:1 Окжетпес
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 5 тур
    9 апреля, воскресенье 18:00 Ордабасы 1:1 Актобе
    9 апреля, воскресенье 16:00 Тобол 0:1 Астана
    9 апреля, воскресенье 14:00 Кайрат 2:3 Жетысу
    8 апреля, суббота 17:00 Кайсар 2:1 Шахтер
    8 апреля, суббота 14:00 Мактаарал 3:1 Каспий
    8 апреля, суббота 13:00 Кызыл-Жар 1:0 Атырау
    8 апреля, суббота 11:00 Окжетпес 3:0 Аксу
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 4 тур
    2 апреля, воскресенье 16:00 Астана 2:0 Ордабасы
    2 апреля, воскресенье 14:00 Актобе 1:3 Кызыл-Жар
    2 апреля, воскресенье 14:00 Атырау 0:4 Окжетпес
    2 апреля, воскресенье 12:00 Жетысу 1:1 Тобол
    1 апреля, суббота 15:00 Аксу 2:1 Мактаарал
    1 апреля, суббота 13:00 Шахтер 1:1 Кайрат
    1 апреля, суббота 11:00 Каспий 1:3 Кайсар
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 3 тур
    15 марта, среда 14:00 Окжетпес 0:1 Кызыл-Жар
    15 марта, среда 12:00 Мактаарал 0:1 Атырау
    14 марта, вторник 18:00 Астана 1:4 Актобе
    14 марта, вторник 18:00 Кайсар 2:2 Аксу
    14 марта, вторник 16:00 Ордабасы 2:0 Жетысу
    14 марта, вторник 16:00 Тобол 2:1 Шахтер
    14 марта, вторник 16:00 Кайрат 3:1 Каспий
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 2 тур
    10 марта, пятница 15:00 Кызыл-Жар 1:0 Мактаарал
    10 марта, пятница 13:00 Атырау 2:1 Кайсар
    10 марта, пятница 11:00 Каспий 0:1 Тобол
    9 марта, четверг 15:00 Аксу 1:3 Кайрат
    9 марта, четверг 13:00 Актобе 5:1 Окжетпес
    9 марта, четверг 11:00 Шахтер 1:4 Ордабасы
    9 марта, четверг 11:00 Жетысу 0:2 Астана
    Казахстан. Премьер-лига 2023, 1 тур
    5 марта, воскресенье 16:00 Кайсар 0:1 Кызыл-Жар
    5 марта, воскресенье 14:00 Кайрат 2:2 Атырау
    5 марта, воскресенье 12:00 Мактаарал 0:1 Окжетпес
    4 марта, суббота 17:00 Астана 2:1 Шахтер
    4 марта, суббота 15:00 Тобол 3:1 Аксу
    4 марта, суббота 13:00 Жетысу 0:1 Актобе
    4 марта, суббота 11:00 Ордабасы 3:1 Каспий
    ...Нет завершенных матчей
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