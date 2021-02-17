Введите ваш ник на сайте
Каспий - Иртыш: онлайн-трансляция 22 мая 2026

Каспий
22.05.2026, пятница, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
- : -
Не начался
Иртыш
Матч Личные встречи Таблица
Статистика матча Каспий - Иртыш
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
ВАР
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
xGP (предотвращенные голы)
0
0
Новости команд
Все
Каспий
Иртыш
«Алания» перенесла матч из-за полуфинальной игры теннисиста Карацева
17 февраля 2021, 23:46
1
Пятикратный чемпион Казахстана «Иртыш» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем
30 мая 2020, 15:27
3
Аршавина дисквалифицировали на два матча. Россиянин прошелся по лежащему сопернику
30 октября 2018, 16:24
9
Аршавина удалили в игре с «Иртышом». Россиянин прошел по лежащему сопернику
27 октября 2018, 20:35
28
Аршавин совершил девять результативных действий в семи матчах чемпионата Казахстана 
28 апреля 2018, 19:22
8
Товарищеский матч. Павел Погребняк не спас «Тосно» от поражения от казахстанского «Иртыша»
8 февраля 2018, 19:06
27
Больше новостей
Казахстан. Премьер-лига
Все
Текущие
Будущие
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Окжетпес
- : -
07.03.2026
Елимай
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Алтай
- : -
07.03.2026
Кайрат
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Актобе
- : -
07.03.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
- : -
07.03.2026
Иртыш
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Кызыл-Жар
- : -
08.03.2026
Каспий
Последние матчи
Все
Каспий
Иртыш
Казахстан. Первая лига, 26 тур
АКАС Алматы
1 : 2
24.10.2025
Каспий
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Экибастуз
1 : 2
24.10.2025
Иртыш
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Каспий
3 : 2
17.10.2025
Шахтер Караганда
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Алтай
1 : 1
17.10.2025
Иртыш
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Иртыш
7 : 1
03.10.2025
Хан-Тенгри
18+
  • Читайте нас: 