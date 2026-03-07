07.03.2026, суббота, 17:30
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Ордабасы
3-4-1-2
1
Шайзада
5
Антич
25
Малый
14
23
Халматов
16
Кэпэцынэ
11
Вакулко
22
Астанов
10
Астанов
9
Мораес
45
Митков
4-1-1-2-2
16
Ботнарь
27
Нечаев
33
Ибрахим
26
Мбодж
22
Стефен
8
Жарынбетов
9
Оматай
11
Федин
98
Седько
14
Швырев
7
Климович
16
14
3
14
23
9
45
8
9
11
98
14
Остались в запасе
Ордабасы
Иртыш
13
Кажимукан Толепберген
ВР
17
Зикрилло Султаниязов
ПВ
Главный тренер
Андрей Мартин
1
Miras Rikhard
ВР
5
B. Toleuov
ЦЗ
12
Ramazan Karimov
ЦП
6
Yushi Shimamura
ЦП
20
A. Usenov
ЦП
19
A. Popov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Альшевский
Статистика матча Ордабасы - Иртыш
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Иртыша», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Иртыш»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»