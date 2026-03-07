Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • «Ордабасы» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

«Ордабасы» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

7 марта, 16:03
Ордабасы
07.03.2026, суббота, 17:30
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
2 : 2
Завершен
Иртыш
35' Э. Мораес 90+2' Э. Астанов
9' М. Федин 64' П. Седько
Статистика матча Ордабасы - Иртыш
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Иртыша», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 марта в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Иртыш»

«Ордабасы» – «Иртыш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 марта 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Иртыш Ордабасы
