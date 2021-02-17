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  • «Алания» перенесла матч из-за полуфинальной игры теннисиста Карацева

«Алания» перенесла матч из-за полуфинальной игры теннисиста Карацева

17 февраля 2021, 23:46
1

«Алания» изменила расписание на завтрашний тренировочный день в Турции. Команда будет смотреть полуфинальный матч теннисного турнира Большого шлема Australian Open между россиянином Асланом Карацевым и сербом Новаком Джоковичем.

Товарищеский матч против казахстанского «Каспия» начнется в 15:00 по Москве.

«У нас поменялось время начала завтрашнего заключительного на этих сборах спарринга. Сначала смотрим полуфинал с участием Карацева и Джоковича, а потом футбол», – написала «Алания».

  • Карацев – уроженец Владикавказа.
  • На этой неделе «Алания» потребовала назвать в честь Карацева улицу.
  • Для 27-летнего Карацева это дебютный турнир высшего уровня.

Карацев заработал за Australian Open больше, чем за всю карьеру

Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске

Источник: твиттер «Алании»
Россия. ФНЛ Казахстан. Премьер-лига Алания Каспий
Комментарии (1)
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Axe111
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