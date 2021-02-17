«Алания» перенесла матч из-за полуфинальной игры теннисиста Карацева

«Алания» изменила расписание на завтрашний тренировочный день в Турции. Команда будет смотреть полуфинальный матч теннисного турнира Большого шлема Australian Open между россиянином Асланом Карацевым и сербом Новаком Джоковичем.

Товарищеский матч против казахстанского «Каспия» начнется в 15:00 по Москве.

«У нас поменялось время начала завтрашнего заключительного на этих сборах спарринга. Сначала смотрим полуфинал с участием Карацева и Джоковича, а потом футбол», – написала «Алания».

Карацев – уроженец Владикавказа.

На этой неделе «Алания» потребовала назвать в честь Карацева улицу.

Для 27-летнего Карацева это дебютный турнир высшего уровня.

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