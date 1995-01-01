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    «Алания» потребовала назвать в честь теннисиста Карацева улицу во Владикавказе

    «Алания» отреагировала на выход россиянина Аслана Карацева в полуфинал на теннисном турнире Большого шлема Australian Open. Для 27-летнего уроженца Владикавказа это дебютный турнир высшего уровня.

    «Требуем от администрации Владикавказа переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева!» – написала «Алания».

    • Дополнительный контекст в том, что в 1/4 финала (сегодня, 16 февраля) Карацев со счетом 3:1 победил болгарина Григора Димитрова.
    • Улица Димитрова во Владикавказе названа в честь деятеля болгарского и международного коммунистического движения Георгия Димитрова (1882-1949).
    • Карацев в полуфинале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем русского происхождения Александром Зверевым.

    Карацев заработал за Australian Open больше, чем за всю карьеру

    Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске

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    Источник: твиттер «Алании»

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    Сегодня, 13:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8168

      Hektor 84 12 минут назад

      Он что подвиг совершил. Вы ему еще звание змс дайте как нашим кривоногим игрочишкам.

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