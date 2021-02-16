«Алания» потребовала назвать в честь теннисиста Карацева улицу во Владикавказе

«Алания» отреагировала на выход россиянина Аслана Карацева в полуфинал на теннисном турнире Большого шлема Australian Open. Для 27-летнего уроженца Владикавказа это дебютный турнир высшего уровня.
«Требуем от администрации Владикавказа переименовать улицу Димитрова в проспект Карацева!» – написала «Алания».
- Дополнительный контекст в том, что в 1/4 финала (сегодня, 16 февраля) Карацев со счетом 3:1 победил болгарина Григора Димитрова.
- Улица Димитрова во Владикавказе названа в честь деятеля болгарского и международного коммунистического движения Георгия Димитрова (1882-1949).
- Карацев в полуфинале сыграет либо с сербом Новаком Джоковичем, либо с немцем русского происхождения Александром Зверевым.
Карацев заработал за Australian Open больше, чем за всю карьеру
Кто такой Аслан Карацев – открытие Australian Open. Был на 747 месте в рейтинге, но все поменяли тренировки в Минске
Источник: твиттер «Алании»