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  • Пятикратный чемпион Казахстана «Иртыш» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

Пятикратный чемпион Казахстана «Иртыш» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

30 мая 2020, 15:27
3

«Иртыш» обратился к руководству Профессиональной футбольной лиги Казахстана с просьбой исключить команду из числа участников чемпионата страны.

Клуб из Павлодара не может исполнять финансовые и спортивные обязательства, поэтому решил сняться с турнира.

«На основании вышеизложенного уведомления футбольный клуб «Иртыш» будет исключен из состава участников Чемпионата. Согласно Регламенту, если команда провела менее 22 матчей (не закончила 1-й и 2-й круг) в Чемпионате, то ее результаты аннулируются. Матчи с участием ФК «Иртыш» будут исключены из обновленного календаря Чемпионата», – говорится в заявлении лиги.

  • «Иртыш» был основан в 1965 году.
  • За всю историю команда выиграла восемь трофеев, в том числе пять чемпионских титулов Казахстана.

Источник: Сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана
Казахстан. Премьер-лига Иртыш
Комментарии (3)
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DOCTOR PENALTY
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evgevg13
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Жаль
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