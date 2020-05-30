Пятикратный чемпион Казахстана «Иртыш» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

«Иртыш» обратился к руководству Профессиональной футбольной лиги Казахстана с просьбой исключить команду из числа участников чемпионата страны.

Клуб из Павлодара не может исполнять финансовые и спортивные обязательства, поэтому решил сняться с турнира.

«На основании вышеизложенного уведомления футбольный клуб «Иртыш» будет исключен из состава участников Чемпионата. Согласно Регламенту, если команда провела менее 22 матчей (не закончила 1-й и 2-й круг) в Чемпионате, то ее результаты аннулируются. Матчи с участием ФК «Иртыш» будут исключены из обновленного календаря Чемпионата», – говорится в заявлении лиги.