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    Пятикратный чемпион Казахстана «Иртыш» снялся с чемпионата из-за финансовых проблем

    «Иртыш» обратился к руководству Профессиональной футбольной лиги Казахстана с просьбой исключить команду из числа участников чемпионата страны.

    Клуб из Павлодара не может исполнять финансовые и спортивные обязательства, поэтому решил сняться с турнира.

    «На основании вышеизложенного уведомления футбольный клуб «Иртыш» будет исключен из состава участников Чемпионата. Согласно Регламенту, если команда провела менее 22 матчей (не закончила 1-й и 2-й круг) в Чемпионате, то ее результаты аннулируются. Матчи с участием ФК «Иртыш» будут исключены из обновленного календаря Чемпионата», – говорится в заявлении лиги.

    • «Иртыш» был основан в 1965 году.
    • За всю историю команда выиграла восемь трофеев, в том числе пять чемпионских титулов Казахстана.

    Источник: Сайт Профессиональной футбольной лиги Казахстана

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    30.05.2020 15:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Puddle 8 часов назад

      И Спортаку пора.....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1810

      serhio80 > Puddle 8 часов назад

      Скорее тебя дурачка в печи сожгут и проект под названием звенид

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16871

      DOCTOR PENALTY 9 часов назад

      Высохла речка...

      0
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