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    ЦСКА - результаты

    Город Москва
    Дивизион Россия-Премьер-лига
    Сайт http://www.pfc-cska.com
    Стадион ВЭБ Арена
    Тренер Владимир Федотов
    Турниры:
    Россия. Кубок (2022/2023), ответный матч
    1/4 финала
    ответный матч    		 28 февраля, вторник 19:30 Краснодар 1:0 ЦСКА
    Россия. Кубок (2022/2023), первый матч
    1/4 финала
    первый матч    		 23 февраля, четверг 17:30 ЦСКА 3:0 Краснодар
    Россия. Кубок (2022/2023), группа D
    6 тур
    		26 ноября, суббота 16:00 Сочи 1:2 ЦСКА
    5 тур
    		22 ноября, вторник 15:00 Урал 0:0
    (5:4)п         		ЦСКА
    4 тур
    		19 октября, среда 20:30 ЦСКА 0:1 Торпедо
    3 тур
    		28 сентября, среда 20:00 ЦСКА 2:1 Сочи
    2 тур
    		14 сентября, среда 17:30 ЦСКА 2:1 Урал
    1 тур
    		31 августа, среда 17:00 Торпедо 0:2 ЦСКА
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