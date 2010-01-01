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Команды
ЦСКА
Результаты
€ 114 млн
ПФК ЦСКА - результаты матчей
Москва
РПЛ 2026/2027
Стадион:
ВЭБ Арена
Сайт:
http://www.pfc-cska.com
Тренер:
Дмитрий Игдисамов
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Россия. Кубок. 2026/2027
Россия. Премьер-лига. 2026/2027
Зимний кубок РПЛ. 2026
Россия. Кубок. 2025/2026
Россия. Премьер-лига. 2025/2026
Зимний кубок РПЛ. 2025
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Лига Европы. Квалификация 2020/2021
Россия. Премьер-лига. 2020/2021
Лига Европы. 2019/2020
Россия. Премьер-лига. 2019/2020
Кубок «Париматч» Премьер. 2019
Лига чемпионов. 2018/2019
Россия. Премьер-лига. 2018/2019
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Лига чемпионов. 2017/2018
Россия. Премьер-лига. 2017/2018
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Россия. Премьер-лига. 2014/2015
Объединенный Суперкубок. 2014
Лига чемпионов. 2013/2014
Россия. Премьер-Лига. 2013/2014
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Лига Европы. Квалификация 2012/2013
Россия. Премьер-Лига. 2012/2013
Лига Чемпионов. 2011/2012
Россия. Премьер-лига. 2011/2012
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Чемпионат России. 1996
Чемпионат России. 1995
Чемпионат России. 1994
Чемпионат России. 1993
Чемпионат России. Первый этап. Первый этап 1992
12.09 | 20:45
ЦСКА
1 : 1
Рубин
05.09 | 16:30
Зенит
1 : 2
ЦСКА
28.08 | 18:00
Акрон
2 : 2
ЦСКА
22.08 | 20:15
ЦСКА
3 : 2
Локомотив
15.08 | 16:15
ЦСКА
1 : 0
Факел
08.08 | 20:30
ЦСКА
0 : 0
Ростов
01.08 | 16:15
ЦСКА
1 : 1
Крылья Советов
24.07 | 20:00
ЦСКА
2 : 1
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