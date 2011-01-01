Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
29
23
2
4
96
38
58
71
29
20
4
5
85
37
48
64
29
18
4
7
75
42
33
58
29
18
4
7
82
46
36
58
29
17
5
7
76
50
26
56
29
15
5
9
60
63
-3
50
29
14
6
9
58
47
11
48
29
8
11
10
43
51
-8
35
29
9
6
14
41
53
-12
33
29
9
5
15
47
58
-11
32
29
9
4
16
39
62
-23
31
29
8
4
17
40
67
-27
28
29
7
6
16
41
67
-26
27
29
6
5
18
33
74
-41
23
29
6
4
19
36
67
-31
22
29
5
5
19
30
60
-30
20
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
13
0
2
48
15
33
39
15
11
2
2
52
19
33
35
14
11
2
1
50
15
35
35
14
11
1
2
45
11
34
34
15
9
4
2
43
21
22
31
15
9
2
4
39
28
11
29
14
8
3
3
28
17
11
27
14
6
4
4
22
20
2
22
14
6
4
4
27
25
2
22
15
6
3
6
25
31
-6
21
14
6
1
7
20
21
-1
19
14
4
5
5
26
24
2
17
14
5
2
7
22
32
-10
17
15
4
3
8
19
37
-18
15
15
3
3
9
17
25
-8
12
15
3
1
11
22
36
-14
10
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
14
10
2
2
48
23
25
32
15
9
2
4
35
22
13
29
14
8
1
5
33
29
4
25
15
7
3
5
37
35
2
24
14
7
2
5
23
23
0
23
15
6
3
6
30
30
0
21
14
6
3
5
21
35
-14
21
15
5
0
10
21
34
-13
15
15
4
2
9
17
30
-13
14
15
2
7
6
16
26
-10
13
14
3
3
8
14
31
-17
12
15
3
2
10
19
33
-14
11
15
2
3
10
20
46
-26
9
14
2
2
10
14
37
-23
8
14
2
2
10
13
35
-22
8
14
1
3
10
16
36
-20
6
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире