- 28 июня 2022
- 18:16 «Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля 1
- 13 июня 2022
- 14:25 Защитник Зотов покинул «Рубин»
- 22 февраля 2021
- 11:40 Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
- 20 ноября 2019
- 14:53 Фото Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина» 1
- 30 октября 2019
- 12:28 Фомина, потерявшего два литра крови в матче с молодежкой «Спартака», перевели на реабилитацию. Игрок в удовлетворительном состоянии 2
- 21 октября 2019
- 12:20 Видео «Спартак» записал видео в поддержку игрока молодежки «Рубина» Фомина 4
- 11:46 Реабилитация игрока молодежки «Рубина» Фомина, потерявшего два литра крови после матча со «Спартаком», займет 2 недели 20
- 20 октября 2019
- 12:27 Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», пришeл в сознание и дышит самостоятельно 9
- 19 октября 2019
- 21:09 Игрок «молодежки» «Рубина» Фомин, потерявший два литра крови после матча со «Спартаком», находится в стабильно тяжелом состоянии 15
- 17:14 Игрок молодежки «Рубина» Фомин находится в критическом состоянии после матча со «Спартаком». Он потерял два литра крови 17
- 24 ноября 2018
- 14:10 Молодежное первенство. «Рубин» на выезде разгромил «Анжи»
- 11 ноября 2018
- 12:52 Молодежное первенство. «Локомотив» забил четыре гола «Рубину»
- 25 августа 2018
- 14:56 Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
- 18 августа 2018
- 18:07 Молодежное первенство. «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» и другие результаты
- 12 августа 2018
- 13:25 Молодежное первенство. «Зенит» крупно проиграл «Рубину» и другие результаты
- 4 августа 2018
- 13:59 Молодежное первенство. «Зенит» уступил «Арсеналу»и другие результаты
- 29 июля 2018
- 13:12 Молодежное первенство. «Рубин» и «Краснодар» обменялись голами
- 12 мая 2018
- 14:07 Молодежное первенство. «Краснодар» победил «Рубин» и выиграл турнир 1
- 6 мая 2018
- 13:59 Молодежное первенство. «Уфа» сыграла вничью с «Рубином»
- 29 апреля 2018
- 17:50 Молодежное первенство. «Динамо» пропустило два мяча, но победило «Рубин»; «Уфа» не справилась со «СКА-Хабаровском»
- 21 апреля 2018
- 13:59 Молодежное первенство. «Зенит» победил «Арсенал» и другие результаты