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  • Реабилитация игрока молодежки «Рубина» Фомина, потерявшего два литра крови после матча со «Спартаком», займет 2 недели

Реабилитация игрока молодежки «Рубина» Фомина, потерявшего два литра крови после матча со «Спартаком», займет 2 недели

21 октября 2019, 11:46
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Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов рассказал о состоянии здоровья игрока молодежного состава «Рубина» Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после матча 13-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против «Спартака» (0:1).

  • Футболист неудачно упал животом на колено соперника и был заменен.
  • По пути в московский аэропорт «Домодедово» Фомину стало резко плохо. Игрока увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу.
  • Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
  • Накануне спортсмен пришел в сознание и уже дышит самостоятельно.

«Состояние Вячеслава на данный момент оценивается как стабильное, и он действительно сегодня может быть переведeн из реанимации в общую палату. Подробности произошедшего раскрывать не могу, так как это врачебная тайна. Сейчас будет начата реабилитация, которая займeт около двух недель», – сказал Осипов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига Рубин (мол) Фомин Вячеслав
Комментарии (20)
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Loko1989
1571649875
Уважаемые админы,пожалуйста уберите Зенит с 1 строчки,официально 1 строчки занимает Локомотив...
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den161
1571650625
хера се... Здоровья парню!!!
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evgevg13
1571656744
лишь бы не было побочных эффектов
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portero
1571667848
Молодой организм на поправку быстро пошёл
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mdu86
1571669532
Здоровья парню и скорейшего восстановления!
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Edouard Farber
1574471034
LERDAV. Уважаемый Редактор. В таблице МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД ОШИБКА У ЦСКА ЗА 16 туров в8 , н5 , п3 ОЧ 29 СРАВНИТЕ С ВАШЕЙ ТАБЛИЦЕЙ РЕЗУЛЬТАТОВ>
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