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    Реабилитация игрока молодежки «Рубина» Фомина, потерявшего два литра крови после матча со «Спартаком», займет 2 недели

    Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов рассказал о состоянии здоровья игрока молодежного состава «Рубина» Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после матча 13-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против «Спартака» (0:1).

    • Футболист неудачно упал животом на колено соперника и был заменен.
    • По пути в московский аэропорт «Домодедово» Фомину стало резко плохо. Игрока увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу.
    • Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.
    • Накануне спортсмен пришел в сознание и уже дышит самостоятельно.

    «Состояние Вячеслава на данный момент оценивается как стабильное, и он действительно сегодня может быть переведeн из реанимации в общую палату. Подробности произошедшего раскрывать не могу, так как это врачебная тайна. Сейчас будет начата реабилитация, которая займeт около двух недель», – сказал Осипов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:46
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1400

      den161 46 минут назад

      хера се... Здоровья парню!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Loko1989 59 минут назад

      Уважаемые админы,пожалуйста уберите Зенит с 1 строчки,официально 1 строчки занимает Локомотив...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4776

      ilichkadr > Loko1989 18 минут назад

      В связи с чем 1 строчку занимает Локомотив?

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