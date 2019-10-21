Реабилитация игрока молодежки «Рубина» Фомина, потерявшего два литра крови после матча со «Спартаком», займет 2 недели

Главный врач Домодедовской ЦГБ Андрей Осипов рассказал о состоянии здоровья игрока молодежного состава «Рубина» Вячеслава Фомина, который попал в реанимацию после матча 13-го тура первенства молодежных команд клубов РПЛ против «Спартака» (0:1).

Футболист неудачно упал животом на колено соперника и был заменен.

По пути в московский аэропорт «Домодедово» Фомину стало резко плохо. Игрока увезли на машине скорой помощи в ближайшую больницу.

Изначально его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

Накануне спортсмен пришел в сознание и уже дышит самостоятельно.

«Состояние Вячеслава на данный момент оценивается как стабильное, и он действительно сегодня может быть переведeн из реанимации в общую палату. Подробности произошедшего раскрывать не могу, так как это врачебная тайна. Сейчас будет начата реабилитация, которая займeт около двух недель», – сказал Осипов.