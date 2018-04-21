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    Молодежное первенство. «Зенит» победил «Арсенал» и другие результаты

    «Зенит» в гостях разгромил тульский «Арсенал» в поединке 27 тура молодежного первенства.

    В параллельных матчах «Локомотив» разошелся миром с «Уфой», а «Рубин» победил «Ростов».

    Россия. Молодежное первенство. 27 тур

    Арсенал (мол.) – Зенит (мол.) – 0:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Анисимов, 26; 0:2 – Воробьев, 40; 0:3 – Бойцов, 90+3.

    Локомотив (мол.) – Уфа (мол.) – 2:2 (2:1)

    Голы: 1:0 – Глушков, 24; 1:1 – Дивеев, 32; 2:1 – Натхо, 44; 2:2 – Кутлусурин, 48.

    Рубин (мол.) – Ростов (мол.) – 3:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Яковлев, 34; 1:1 – Крюков, 56; 2:1 – Голдобин, 66; 2:2 – Петров, 84; 3:2 – Снежкин, 88.

    Календарь молодежного первенства

    Турнирная таблица молодежного первенства

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.04.2018 13:59
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