Молодежное первенство. «Локомотив» обыграл «Рубин»

Состоялся очередной матч 19 тура первенства молодежных команд РФПЛ. Московский «Локомотив» вел в счете 3:0, но под занавес встречи пропустил два гола. За хозяев дублем отметился Артем Галаджан.

Благодаря победе железнодорожники настигли по набранным очкам казанцев. Теперь команды идут на пятом-шестом местах.

Молодежное первенство РФПЛ. 19-й тур

Локомотив (Москва) – Рубин (Казань) – 3:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Галаджан, 37; 2:0 – Галаджан, 61; 3:0 – Дорофеев, 66; 3:1 – 83; 3:2 – 86.

Календарь молодежного первенства РФПЛ

Турнирная таблица молодежного первенства РФПЛ